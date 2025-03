El terrible incident amb un ganivet que pateix Pablo Motos a 'El Hormiguero'

La nit de dimecres, 12 de març,va estar marcada per la visita de María del Monte a 'El Hormiguero'. La cantant va rebre fa unes setmanes la Medalla d'Or d'Andalusia i va visitar el programa per fer un repàs de la seva trajectòria professional.

L'entrevista va estar plena de rialles, balls de sevillana, la polèmica cobra a la seva dona i fins i tot temps per cuinar amb David de Jorge, no va faltar res. Encara que la secció de cuina no va agradar gaire a Pablo Motos pel que li va passar en ple directe...

David de Jorge ha acudit al plató per ensenyar al presentador i a la convidada una curiosa reinvenció del clàssic mollete sevillà. El xef va proposar aquesta nova elaboració i li va canviar el nom en honor a María del Monte per "montecito sevillà". L'entrepà consta de llom ibèric, tomàquet, oli d'oliva, sal, sis pebrots del piquillo, vuit llesques fines de pernil i un mollete de pa.

Els tres es van posar mans a l'obra i van intentar cuinar el millor "montecito". A Pablo Motos se l'ha vist nerviós durant tota la cuinada, però el pitjor moment ha arribat a l'hora de tallar pernil. El valencià ha agafat el ganivet de pernil i, sense gaire art, s'ha tallat un dit. "Compte, Pablo, que et talles", li advertien les formigues instants abans.

| Atresmedia

Sí que Pablo Motos ha aconseguit tallar algunes llesques, però quan ha tornat a tallar ha fet un gest de dolor. "T'has tallat? S'ha tallat, per déu! És un tall ximple, de veritat. Pobre Pablo", exclamava David de Jorge mentre li tapava el dit amb un drap.

"Et mareges quan veus sang?", preguntava preocupada María del Monte. "M'he ficat profund. Jo ho he notat", assegurava el presentador. "És un tall ximple, fes-me cas", expressava el xef intentant calmar el valencià.

Les formigues han aprofitat per fer broma d'aquest moment i han exclamat: "Tira-ho a l'entrepà!". "Et fa por?", li ha preguntat María del Monte. "Por no, em fa ràbia", sentenciava el valencià. "Sana, sana, culet de granota", deia David per curar-lo.

Després de tota l'odissea, han pogut acabar els seus tres entrepans i degustar-los. Encara que el de Pablo Motos ha anat amb regal inclòs... "El meu entrepà està quedant una mica ensangonat, si podeu fer un primer pla", avisava el presentador. "L'entrepà gore", apuntaven les formigues. "Aquest entrepà el pren Dràcula i et menja els morros", insistia María del Monte.

En acabar la secció, ha entrat un personal sanitari i li ha embenat el dit, ja que no parava de sagnar. "Com ho veus? Quants punts li donaries?", preguntaven les formigues. Així, Pablo Motos ha donat pas a la següent secció, la de ciència.