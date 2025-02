'Que em perdoni tota Espanya': Pablo Motos es disculpa per un error a 'El Hormiguero'

Com és costum, entre moltes altres coses, el programa de 'El Hormiguero' és conegut per comptar amb convidats de tota mena cada setmana. També pels seus experiments, tertúlies comentant l'actualitat i les seves formigues. Però si alguna cosa desprèn cada emissió, és el bon rotllo que es respira en l'equip.

Per començar el programa d'una manera alegre i divertida, tots els integrants fan una coreografia a l'inici del show i a continuació, Pablo Motos dona la benvinguda als espectadors. En aquesta temporada, mouen l'esquelet al ritme de Summer in New York, de Sofi Tukker. Però ahir alguna cosa va succeir en ple directe que els va fer parar el ball i la música.

Aquest dimarts, la convidada era Rosario Flores. Tot anava com una roda a l'inici del programa i, com cada nit, estaven en formació per començar el ball. Entre ells hi havia Marron, Juan del Val i a la dreta del presentador, Jorge Ventosa, director de Producció de 7yAcción.

Però a pocs segons de començar el seu rítmic ball, Pablo Motos ha parat en sec l'actuació perquè s'ha equivocat. Immediatament, Jorge Salvador ha agafat el micròfon amb intenció de parlar, però el de Requena ha volgut impedir-ho: "No li doneu un micro". "Això comença ja a ser una cosa que passa força sovint. Una cosa és un dia, però és que ja en portem tres en un mes", li recriminava el director del programa, en to humorístic.

Pablo Motos no s'ha pogut aguantar el riure i s'ha excusat del seu error: "Avui he estat jo. Avui he estat jo que estic mirant aquest (en referència a Jorge Ventosa), doncs estem fent el ximple tot el temps, perdona'm, Jorge, i que em perdoni tota Espanya", demanava el presentador.

"És la part més important del programa", ha replicat una formiga en to de burla. "Pots sortir una altra vegada?", li ha demanat encoratjadorament Jorge Salvador. I Pablo Motos ho ha fet expressant que la solució perquè no torni a passar és la següent: "L'únic secret és no mirar a Ventosa que m'està dient ximpleries amb la mirada. Perdó, d'acord. Com si no hagués passat res".

Després d'aquesta anècdota, ha prosseguit l'inici del seu programa: "Com esteu? Bé, arriba el moment de canviar el xip i passar una bona estona".

Respecte a aquesta equivocació, no és la primera vegada que succeeix. La setmana passada, amb Antonio Resines, també es va equivocar: "Portem quatre mesos amb aquest ball i algú ho fa malament", va expressar el presentador. Per després seguidament admetre que va ser ell mateix. Sembla que Pablo Motos és aquell alumne que en una classe dirigida mai va al compàs.