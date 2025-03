María del Monte posa els peus a Pablo Motos per la seva pregunta a 'El Hormiguero'

La nit de dimecres, 12 de març,va estar marcada per la visita de María del Monte a 'El Hormiguero'. La cantant va rebre fa unes setmanes la Medalla d'Or d'Andalusia i va visitar el programa per fer un repàs de tots els esdeveniments que li han succeït.

L'entrevista va estar marcada per rialles, algun que altre ball de sevillana, la famosa polèmica de la cobra a la seva dona i fins i tot històries d'experiències paranormals, no hi va faltar de res. On l'artista no va voler entrar en detalls, malgrat la insistència de Pablo Motos, va ser en el robatori de casa seva. Un cas en què està implicat el seu nebot, Antonio Tejado.

"Et continua perseguint la notícia del robatori de casa teva?", introduïa Pablo Motos. Al que, visiblement incòmoda, María del Monte ha respost: "A veure, és un tema molt desagradable. No em continua perseguint. Allò va passar i ara estem intentant superar-ho en mans de professionals. No en parlo, perquè no tinc per què parlar-ne res".

| Atresmedia

Tanmateix, Pablo Motos ha seguit insistint: "Et queda alguna por després d'això?". Al que l'artista ha respost retornant la pregunta al presentador: "A tu et quedaria?". "Sí", ha contestat el conductor de 'El Hormiguero'. "Doncs aleshores no m'ho preguntis", ha respost taxativa María del Monte entre aplaudiments. "Estem intentant avançar i que la vida segueixi endavant. Mentre quedi vida, cal viure-la. Tenim aquesta obligació", afegia intentant treure ferro a l'assumpte.

Malgrat aquest moment incòmode, la intèrpret sempre intenta mirar el positiu de tota aquesta història: "Afortunadament, em persegueix tant l'afecte de la gent, que m'ajuden a no recordar-me'n".

Després d'això, Pablo Motos li ha preguntat per la teràpia que María del Monte i la seva dona, Inmaculada Casal, reben després de patir aquesta desagradable situació: "Estem intentant avançar i seguir amb la vida endavant. Hi ha persones a les quals els passen coses pitjors". Malgrat això, va aconseguir desviar el focus: "Jo sempre m'he fixat en quantes persones estan pitjor que jo, mai m'he fixat en els que estan millor. Per això, ens hem de recolzar els uns als altres".