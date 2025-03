La burla directa dels Morancos a Jesús Calleja a 'El Hormiguero'

La nit de dijous a 'El Hormiguero' va estar marcada per molt humor. El programa va tancar la setmana amb la visita de Los Morancos, l'icònic duo d'humoristes que desferma el riure de qualsevol que els escolti. El duo va anar a presentar el seu espectacle 'Bis a Bis' al Teatre Capitol, que està arrasant a Madrid. Pablo Motos hi va anar aquest cap de setmana i va assegurar que és un show que "et reconcilia amb la vida".

En l'espectacle, els còmics imiten molts personatges, cosa que van demostrar al plató de 'El Hormiguero'. Només entrar en escena i sent convidats Infinity, van imitar Montoya de 'La isla de las Tentaciones' corrent per tot el plató. Després d'això, no van dubtar a fer un gest al hit de Jesús Calleja a l'espai.

I és que aquesta setmana s'ha fet realitat el somni impossible de Jesús Calleja. El presentador s'ha convertit en el primer espanyol no astronauta en viatjar a l'espai i en el primer presentador en fer televisió fora del planeta. Una experiència de menys de onze minuts que ha donat lloc a nombroses bromes, com la de Los Morancos, a causa de la seva breu durada.

| Atresmedia

Quan Los Morancos van entrar al programa, no van dubtar a preguntar per Jorge Salvador, el productor de 'El Hormiguero'. Pablo Motos els va explicar que, com tots els dijous, Jorge Salvador viatja a Barcelona. Davant d'això, Cèsar Cadaval va trobar el moment perfecte per al xiste: "Tu estàs menys al programa que Calleja a l'espai".

Jorge Cadaval també es va unir a la broma i va preguntar: "Quant de temps ha estat Jesús Calleja a l'espai?" Al que el presentador va contestar: "En el que és l'espai va estar tres minuts i mig". Cèsar Cadaval no va dubtar a imitar l'aventurer gravitant pel plató.

"M'ha deixat la boca oberta, m'he quedat flipat. Ha estat molt poc temps, jo estava expectant", va assegurar el germà menor. Amb humor, va resumir el viatge de Jesús Calleja: "Ha donat una volta. Ha mirat a veure si veia Lleó, que és la seva terra, no li ha donat temps i cap avall una altra vegada".

"Saps qui m'ha trucat aquesta tarda? Calleja, que havia quedat amb Jorge Salvador, però tres minuts només", va bromejar Cèsar Cadaval, seguint-li el joc al seu germà. Davant les bromes, Pablo Motos va destacar que almenys havia arribat a l'espai. No obstant això, Los Morancos van seguir amb les rialles i fins i tot li van dedicar una cançó a Jesús Calleja. "Què està més lluny, Alcorcón o la lluna?", van prosseguir amb les rialles. "Tu veus Alcorcón?", va respondre Jorge Cadaval, "no", va sentenciar Cèsar Cadaval.