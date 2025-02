Pablo Motos paralitza 'El Hormiguero' i fa un toc d'atenció a 'El Monaguillo'

La setmana per a 'El Hormiguero' i per als madridistes ha començat per tot el que és alt. El programa ha rebut el futbolista Marcelo Vieira da Silva, exjugador del club blanc, en la seva primera entrevista després que fa uns dies anunciés la seva retirada del futbol professional. El jugador es retira amb 36 anys en què ha compartit vestidor amb estrelles del futbol com David Beckam o Cristiano Ronaldo.

En la seva entrevista amb Pablo Motos, el jugador va fer un repàs de la seva extensa trajectòria, va parlar sobre alguns dels seus entrenadors favorits i va compartir els projectes que té en ment ara que està fora del camp. En l'equip de la seva vida, el Real Madrid, ha arribat a aixecar vint-i-cinc títols. Entre ells, cinc Champions League, quatre Mundials de Clubs i sis Lligues.

Pablo Motos va aprofitar també aquesta entrevista per llançar una inesperada petició a un convidat que se li porta resistint dècades. Es tracta de res més i res menys que Florentino Pérez, el president del club. "Florentino, si ens estàs veient, aquí està Marcelo, m'encantaria entrevistar-te", va dir el presentador.

L'empresari és un d'aquests personatges que Pablo Motos encara no ha tingut l'oportunitat d'entrevistar, encara que ja li va esmentar la idea quan van coincidir en un esdeveniment. "Vaig coincidir amb ell en un lloc i li vaig dir: ‘Florentino, vine’, i em va respondre: '¿A tu et va bé? Doncs segueix'". Aquestes paraules van causar la rialla immediata del convidat i del públic, deixant oberta la possibilitat que algun dia Florentino acudeixi al plató.

| Atresmedia

Abans de començar la seva entrevista amb Marcelo, el presentador, com és costum, ha començat presentant el programa i introduint les seccions i col·laboradors que en formaran part. Ahir justament era el torn de la tertúlia, espai en què debaten sobre l'actualitat, i Pablo Motos va introduir els seus col·laboradors: Susi Caramelo, Marron, Luis Piedrahíta i 'El Monaguillo'.

Precisament aquest últim va ser el responsable que el conductor de 'El Hormiguero' hagués de parar el programa en sec abans de començar. L'humorista va començar a ballar davant de la càmera mentre que Pablo Motos el presentava. Acompanyat d'uns gestos i unes paraules que no entenien ni el públic ni el presentador i que, pel que sembla, no venien a tomb.

Va ser en aquell precís moment quan el de Requena va decidir paralitzar en ple directe el programa i dedicar-li unes paraules molt directes. "Perdoneu que pari el show, ¿què et penses que ets dels Rolling Stones o...? ¿Què fas?", va preguntar Pablo Motos directament al còmic. 'El Monaguillo' va voler explicar que només intentava seguir el zoom de la càmera. La seva intenció era dir simplement "som nosaltres", en referència a ell i als seus companys de la tertúlia d'Antena 3.

La nit d'ahir, 'El Hormiguero' va superar els 1,9 milions de seguidors, amb un 13,7% de quota i més de 4,4 milions d'espectadors únics, amb la visita de Marcelo.