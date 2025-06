Les misterioses paraules de María Patiño després del final de 'La família de la tele' a TVE

Després d'un mes, 'La família de la tele' va arribar al seu final. Les dades d'audiència discretíssimes que aconseguia diàriament han convertit la seva trajectòria en una autèntica agonia, tant per a l'equip com per als pocs espectadors que encara el seguien.

Va ser aquest dimecres quan tots els col·laboradors i presentadors es van acomiadar de l'audiència amb una desfilada, encara que a menor escala que la de la inauguració. El comiat va tenir lloc en una entrega ambientada a l'Antic Egipte, un adeu amb aires de trànsit cap a l'eternitat que va convertir el plató en un viatge simbòlic al més enllà, en línia amb la creença egípcia de la vida després de la mort.

Com a colofó final, María Patiño, Víctor Sandoval i Kiko Matamoros, vestits d'egipcis, van aparèixer en sarcòfags, simbolitzant el seu pas a l'eternitat mediàtica. I el que va cridar realment l'atenció van ser les paraules tan enigmàtiques de la presentadora.

| RTVE

"Ha arribat el moment de viatjar sola. D'anar-me'n sola. Només hi va haver una faraona que va governar com un home durant 20 anys. I ara ho vull continuar fent, però sola. Vull que em tapeu ja", expressava María Patiño acomiadant-se així de 'La família de la tele'

Unes declaracions que van fer sospitar a alguns espectadors que es retiraria dels mitjans de comunicació. Tanmateix, ella mateixa es va encarregar de desmentir-ho a les seves xarxes socials:"Us menjo amb patates. Ara i sempre. Vaig deixar la meva vida en això i ara comença una vegada més una nova etapa. Hi sóc i hi seré, ja em coneixeu"

A més, un usuari li va demanar que tornés aviat, però no sense abans prendre's un descans després de tot aquest rebombori mediàtic. "No ho dubtis", ha respost María Patiño assegurant que tard o d'hora la veurem en un nou projecte professional.