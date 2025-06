Mediaset ascendeix Marina Rivers com a presentadora d’un nou reality, ‘Warrior’

Marina Rivers està de celebració. Després d'estar al programa 'Tardear' com a tertuliana i d'incorporar-se a 'Todo es mentira' amb Risto Mejide com a col·laboradora, Mediaset torna a apostar per ella. Aquesta vegada ho farà debutant com a presentadora d'un nou reality show, 'Warrior Games'.

La trama es basa en 12 joves (8 nois i 4 noies) aficionats a les Arts Marcials Mixtes (MMA). Alguns d'ells, molt coneguts, conviuran i se sotmetran als exigents entrenaments impartits pels germans Climent, exentrenadors d'Ilia Topuria. L'objectiu dels concursants serà aconseguir una plaça directa al següent nivell del reality. També faran un pas endavant en el seu camí per convertir-se en lluitadors professionals d'aquesta disciplina.

Només sis arribaran ala final en una gàbia professional de MMA on hauran de mostrar tot el que han après. Tanmateix, només tres aconseguiran assolir el seu somni. L'estrena de 'Warrior Games' està prevista per a aquest estiu i s'emetrà a la seva plataforma de streaming de televisió en línia.

El premi consisteix a obtenir "el puny del guerrer", simbòlic de la victòria al reality. A més, els dos guanyadors masculins aconseguiran una plaça directa a 'The Ultimate Warrior', la següent fase del format, on competiran lluitadors semiprofessionals de MMA. Per la seva banda, la guanyadora femenina participarà en un combat d'exhibició en un gran esdeveniment de MMA i assegurarà la seva plaça a la primera edició femenina de 'The Ultimate Warrior'.

| Mediaset

Així, aquest programa serà l'inici del llançament oficial de la nova plataforma de la cadena, Mediaset Infinity. Oferirà accés obert a una àmplia oferta de continguts amb el segell disruptiu i viral de la cadena, incloent-hi emissions en directe, a la carta, continguts exclusius i noves produccions originals. Molts d'aquests formats, abans només disponibles per subscripció, estaran ara a l'abast de tots els espectadors.

Entre els participants figuren cares conegudes per a l'audiència de Telecinco, com Diego Pérez, boxejador i exconcursant de 'La isla de las tentaciones'. També Álex Ghita, exparella d'Adara Molinero i participant de la darrera edició de 'GH Dúo'.

El nou format de Mediaset aposta per una combinació explosiva de convivència extrema, entrenament intensiu i competició física. En ell, els concursants s'enfrontaran a reptes exigents com combats de boxa, entrenaments militars, proves aquàtiques o puenting. Més que força, el programa exigeix entrega total: cos, ment i esperit warrior. Només qui demostri disciplina, resistència i caràcter podrà aspirar a convertir-se en autèntics guerrers i obrir-se camí com a professionals en el món de l'esport de contacte.