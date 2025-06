Telecinco confirma la pitjor de les notícies sobre el futur d'Ion Aramendi

Ion Aramendi es queda sense projecte a Telecinco després de la cancel·lació de 'Reacción en Cadena'. Tot i els rumors, el presentador no continuarà al capdavant del concurs substitut, 'Agárrate al sillón', que ja ha començat la seva producció. De fet, Mediaset ja ha anunciat el fitxatge d'Eugeni Alemany per posar-se al capdavant d'aquest nou format.

D'aquesta manera, Ion Aramendi es queda sense projecte a Telecinco després de dos anys i mig ininterromputs al capdavant de 'Reacción en Cadena'. El concurs s'acomiadarà en les pròximes setmanes després de les seves males audiències, tenint en compte que es mou al voltant del 8% de quota de pantalla. Serà llavors quan arribi 'Agárrate al sillón' per substituir 'Reacción en Cadena' a la franja de les 20h.

Cal destacar que, des de la seva arribada a Mediaset el 2022, Ion Aramendi ha estat al capdavant de multitud de formats en prime time. El presentador ha conduït 'Supervivientes: Conexión Honduras', els debats de 'GH', 'GH VIP' i 'GH DÚO' o 'Factor X'. Per tant, previsiblement, a partir de setembre, tornarà a agafar les regnes d'un d'aquests espais.

| Mediaset

Així és 'Agárrate al sillón'

A 'Agárrate al sillón', un grup de concursants s'enfronten en diverses rondes a una sèrie de preguntes les respostes encertades de les quals són premiades amb diferents punts en joc en funció del seu nivell de dificultat. El millor de tots ells, qui més punts hagi acumulat fins aquell moment, s'enfrontarà a la fase final al Campió. Aquest gaudirà d'una sèrie d'avantatges per defensar la seva posició privilegiada.

El Campió podrà escollir les preguntes a les quals s'enfrontaran els participants que aspiren a desafiar-lo i seleccionar qui d'ells queda eliminat en cas d'empat a punts. A més, a la ronda final escollirà el tema que respondran tant ell com el seu adversari, entre d'altres. A la ronda decisiva, a més de la continuïtat com a Campió, hi haurà en joc un premi en metàl·lic.

Cal destacar que la gran novetat serà el fitxatge del periodista, presentador, humorista i actor Eugeni Alemany. Amb formació en filologia, ha desenvolupat la seva carrera principalment a televisió, on ha combinat formats de divulgació i entreteniment. En l'àmbit autonòmic valencià, ha presentat concursos com 'Atrapa'm si pots', 'Celebrity School' o 'A la saca', que està actualment en emissió a l'access prime time.