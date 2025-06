Telecinco anuncia la data d'estrena de tres programes, amb una desaparició

Telecinco posa data d'estrena a tres de les seves grans apostes per al període estival. Després del final de 'Supervivientes', la cadena de Mediaset comença l'estiu amb l'arribada de nous formats. Tres espais que ocuparan la nit de dimarts 24, dimecres 25 i dijous 26 de juny.

D'aquesta manera, el proper dimarts 24 de juny serà el moment per a l'estrena de 'El Gran Show',el nou programa de varietats presentat per Dani Martínez. En un ambient carregat d'humor, emoció i sorpreses, el còmic exhibirà la seva contrastada capacitat per improvisar i connectar amb el públic. És un programa marcat per l'humor en què es donaran cita convidats famosos, seccions, sketches, música i somnis fets realitat.

Aquesta nit de la setmana, 'El Gran Show' s'enfrontarà a 'Renacer' a Antena 3, 'That's my jam' a La 1, 'Código 10' a Cuatro i 'Tor' a laSexta.

| Mediaset

Un dia després, dimecres 25 de juny, arribarà a Telecinco el concurs 'Todos por ti', on una persona acudeix al plató de Carlos Sobera sense saber què li espera. El primer impacte es produeix quan, en entrar, es troba per sorpresa que hi són presents 15 familiars i millors amics. Han estat ells els qui l'han escollit per donar-li la possibilitat de canviar la seva vida guanyant un quantiós premi econòmic.

Descobrirà, a més, que aquestes persones han anat a ajudar-lo a guanyar i a explicar al món per què creuen que realment es mereix endur-se el premi a casa. Un pot que ells mateixos han acumulat contestant per separat les dotze preguntes que després haurà de respondre el protagonista. Així, cadascú aportarà una xifra a una torre de diners on quedaran reflectides totes les sumes aconseguides, sense indicar quant correspon a cadascú.

| Mediaset

En aquest cas, 'Todos por ti' des de Telecinco s'enfrontarà a 'Traitors' a Antena 3, l'estrena de 'La Conexión' a La 1, 'Viajeros Cuatro' i la sèrie 'Trackers' de laSexta. A més, l'estrena del concurs també suposa la desaparició inesperada de 'La Noche de los Récords' de Jesús Vázquez, que encara tenia entregues per emetre.

| Mediaset

Finalment, dijous 26 de juny arribarà 'Volando voy, volando vengo' amb Jesús Calleja. L'aventurer fa un pas més en el seu afany per visibilitzar la vida als pobles i ajudar la seva gent amb un objectiu més ampli i ambiciós. Transformarà les realitats dels llocs visitats i millorarà la vida dels qui més ho necessiten, o fins i tot de tots els seus habitants.

La nit de dijous, 'Volando voy, volando vengo' s'enfrontarà al final de 'Eva & Nicole' a Antena 3, 'Futuro Imperfecto' a La 1, 'Horizonte' a Cuatro i al cinema de laSexta.

Pel que fa a la resta de nits, 'La Favorita 1922' seguirà els dilluns fins a la seva finalització, així com 'De Viernes' amb les millors entrevistes. Encara és una incògnita la nit de dissabte, que de moment compta amb cinema, així com la de diumenge, sense oferta assignada.