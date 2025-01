Una concursant de 'GH DÚO' fa trampes i obliga la direcció a donar explicacions

Les primeres nominacions de 'GH DÚO' han estat marcades per una polèmica que no ha deixat indiferent als seguidors del reality. Abans de celebrar-se el joc esperat d'immunitat, Aurah Ruiz ja tenia totes les claus per garantir la seva victòria. Un fet que ha estat reconegut públicament per l'organització de 'GH DÚO', ja que forma part de la mecànica.

En aquesta edició, 'GH DÚO' ha introduït un gir inesperat: un dels 15 habitants actuals és un infiltrat, igual que va passar amb Pedro García Aguado en una edició anterior. Aquest paper va recaure en Aurah Ruiz, que va ser presentada davant l'audiència com la gran infiltrada per Carlos Sobera: "Aurah és la nostra infiltrada i no pot nominar ni ser nominada. Com evitem que això passi? Amb una prova d'immunitat que la deixa lluny i fora de la nominació".

La prova, que consistia en un test cultural, va ser deliberadament manipulada per l'organització de 'GH DÚO' per assegurar la victòria d'Aurah Ruiz. Així ho va explicar el mateix Sobera: "La prova d'immunitat consisteix en un test cultural, i com ens hem d'assegurar que ella respongui millor i més que la resta, què hem fet? Trampa!".

| Mediaset

A més, va detallar com l'equip de 'GH DÚO' va preparar la concursant per guanyar. "Ens hem assegut amb Aurah Ruiz, li hem dit totes les respostes de les preguntes, que se les aprengui i així ens assegurem que guanyarà. Però ha de fer-ho bé!", revelava el presentador.

Malgrat la pressió de dur a terme correctament el seu rol, Aurah Ruiz va aconseguir superar els seus companys amb quatre encerts, assegurant la seva immunitat i continuant la seva tasca com a infiltrada a la casa. Això significa que, durant les primeres nominacions, ningú podrà votar-la, un avantatge exclusiva que no s'estén a la seva parella de joc. I és que Ana Herminia sí que ha pogut ser nominada pels altres concursants i, de fet, actualment està en mans del públic.

Per tant, Aurah Ruiz abandonarà la casa de 'GH DÚO' en els pròxims dies en no ser una concursant oficial. Mentrestant, seguirà fent trampes per assegurar-se la immunitat fins a la seva sortida.