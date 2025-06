'Sueños de Libertad' anuncia una aturada en el seu rodatge: afectarà la sèrie a Antena 3?

Després de mesos de gravació, l'equip de 'Sueños de libertad' es prepara per fer una pausa. La sèrie diària d'Antena 3, que des de la seva estrena al febrer de 2024 s'ha consolidat com el gran fenomen televisiu de l'any, interromprà la seva producció a partir de la primera quinzena de juliol. L'aturada, segons ha publicat El Independiente, encara que sense data fixa d'inici ni de retorn, servirà per donar un respir necessari a l'equip.

La decisió arriba després d'un cicle de gravacions intens, descrit pels seus propis protagonistes com "salvatge". Amb tres unitats de rodatge treballant de manera simultània, Diagonal TV arriba a produir fins a capítol i mig cada dia. Una xifra que explica per què 'Sueños de libertad' ha aconseguit acumular un coixí d'episodis inèdits a la televisió nacional.

Actualment, Antena 3 emet el capítol 331, però ja s'han rodat episodis més de 100 números per davant. El passat 12 de juny, Asier Aizpuru va dirigir el capítol 458, i la temporada està previst que conclogui amb el número 478. Això significa que hi ha marge suficient per mantenir l'emissió diària sense interrupcions fins ben entrat l'any vinent.

| Atresmedia

D'aquesta manera, el que estan gravant aquests dies es veurà en pantalla al gener de 2026. Un lapse de més de set mesos entre rodatge i emissió que evidencia la dimensió de la producció. En comparació, altres sèries com 'La Promesa' mantenen una distància de només dos mesos i encara menys marge té 'Valle Salvaje'.

"Les gravacions acabaran el 30 de juny i es reprendran a l'octubre o novembre", va avançar Ana Fernández, que interpreta Digna a 'Sueños de Libertad'. Un descans llarg que igualment no afectarà la graella d'Antena 3, on la sèrie continuarà emetent-se amb normalitat durant els mesos de juliol, agost i setembre.

En audiències, durant el mes de maig,'Sueños de libertad' va ser la sèrie més vista del mes amb un 13,7% de quota i 1.203.000 seguidors. La ficció, que va pujar, va ser líder imbatible un mes més, superant els seus competidors per +5,7 i +6,7 punts. 'Sueños de libertad' va superar cada dia els 2 milions d'espectadors únics.