Susanna Grisoo es queda sense paraules després de l'experiència d'El Cordobés a 'El Desafío'

'El Desafío' va viure el passat divendres 21 de febrer un dels moments més tensos que es recorden amb la prova de l'apnea. En aquesta ocasió, Manuel Díaz 'El Cordobés' es va enfrontar al repte amb la intenció de batre tots els rècords del programa. Un desafiament que va acabar portant-lo al límit de les seves capacitats i que, segons ha explicat a 'Espejo Público', el va deixar al límit de la mort.

"Des de ben petit, el meu lema ha estat no defraudar, ha estat la meva forma de viure. Em veia amb la pressió de batre un rècord, i això jugava en contra meva, com em deia l'entrenador. El repte era preciós, però complicat, encara que en tot moment en Juandi deia que tenia molt bones aptituds per a la prova", explicava Manuel Díaz 'El Cordobés' a Susanna Grisoo a 'Espejo Público'.

Així mateix, va descriure l'estat mental en què es trobava en realitzar l'apnea: "Quan em fico aquell dia a la piscina, en la meva ment em poso a parlar amb la meva àvia Dolores, per tranquil·litzar-me. Em venen les contraccions molt tard, que això és bo per un costat, i dolent per l'altre. Però sí que és veritat que hi ha un moment en què deixo d'escoltar i a mi el repte em porta a un lloc on jo no he estat mai a la vida, però sento molta pau".

| Atresmedia

Davant el seu relat, Susanna Grisoo no va poder ocultar la seva impressió i va exclamar: "Ai, Déu meu!", adonant-se de la gravetat de la situació. Manuel Díaz va continuar detallant la seva experiència: "Jo deixo d'escoltar el que em diu l'entrenador. Jo estava amb la meva àvia, que comença a tocar-me. Jo la vaig abraçar i allà ja vaig deixar d'escoltar el que aquest em deia".

"És cert que ja no escolto l'entrenador. Ara veient les imatges de nou ell em diu que li doni l'ok amb la mà, i això jo ja no ho escolto, per això em treu. Estava en un lloc molt xulo, on sentia molta pau, on era molt feliç", afegia.

| Atresmedia

"Jo allà no sé ni el temps que porto ni res, allà ja em desconnecto de tot. En aquell moment, podien passar dues coses, que em desmaiés o que fes una bocanada d'aigua, espantat, i hagués estat un caos. A 'El Desafío' està tot molt ben controlat, amb en Juandi, que és el meu àngel de la guarda, i amb tot l'equip mèdic. Encara que em vaig enfadar, va fer bé en treure'm perquè jo ja no estava reaccionant", explicava.

Les paraules de Manuel Díaz van impactar tant als presents que Susanna Grisoo no va poder evitar subratllar la gravetat de l'assumpte. "Això és una barbaritat, perquè el que estem explicant és que t'estaves anant, que et mories. A més, era una mort dolça, per això no reaccionaves", deia la presentadora d''Espejo Público'.