Audiències: 'De Viernes' cau a mínim davant el lideratge amb distància de 'El Desafío'

Males notícies per a 'De Viernes', que cau a mínim de temporada en audiències i un dels seus pitjors resultats històrics en espectadors davant 744.000 i un escuet 9,6% de share. El lideratge de la nit és per a 'El Desafío', que puja unes dècimes i continua líder de la nit amb un estupend 15,4% i 1.424.000. Per la seva banda, 'José Mota No News' es manté en la seva segona setmana amb un escuet 9,3% i 1.053.000 fidels a La 1.

'El Blockbuster: Capitan america: El primer vengador' a Cuatro aconsegueix un estupend 8,4% i 835.000 televidents. Finalment, 'laSexta Columna' (6,6% i 752.000) es manté, però 'Equipo de Investigación' (4,5% i 485.000) baixa en audiències.

'El Diario de Jorge' no funciona a la sobretaula de Telecinco

'El Programa de Ana Rosa' (13,9% i 335.000) tanca la setmana mantenint-se davant el lideratge de 'Vamos a ver' (13,5% i 465.000). No pot amb 'Aruser@s', que lidera la primera franja del matí des de laSexta amb un 15,2% i 347.000 fidels. A més, 'Espejo Público' també lidera la seva franja amb un estupend 14,6% i 389.000 des d'Antena 3, juntament amb 'La Ruleta de la Suerte', que arrasa amb un 24,5% i 1.753.000 telespectadors.

'El Diario de Jorge' continua sense funcionar en audiències abans dels canvis amb un pobre 8,8% i 809.000 espectadors. No obstant això, 'Sueños de Libertad' lidera la seva franja com la sèrie més vista del dia amb un estupend 13,1% i 1.226.000 televidents des d'Antena 3. 'La Promesa' lidera la tarda amb un estupend 13,7% i 1.124.000 a la tarda de La 1.

| Atresmedia

'TardeAR' continua fluix abans de canviar d'horari amb un 8,8% juntament amb 715.000 telespectadors des de Telecinco. No pot amb 'Y ahora Sonsoles', que lidera a la baixa amb un escuet 9,3% de quota juntament amb un 771.000.

'Pasapalabra' de Roberto Leal lidera en audiències amb un gran 18,7% i 1.792.000 seguidors a Antena 3. 'Reacción en Cadena' es queda en un escuet 8,5% i 812.000 fidels a Telecinco. Per la seva banda, 'Aquí la Tierra' es queda en un 10,5% i 1.027.000.

Antena 3 continua líder del divendres en audiències

Antena 3 lidera en audiències en la jornada del divendres 21 de febrer amb un 14,3% de share. Telecinco amb un 9,4% supera La 1 en quedar-se en un 9,2%. Per la seva banda, laSexta amb un estupend 7,1% està per sobre de Cuatro, que tanca la llista amb un 6%.

Aquest divendres, un total de 27,4M persones vam gaudir de la televisió, el que suposa el 58,4% dels espanyols. El consum va ser de 167 minuts per espectador.