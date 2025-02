Antena 3 confirma els vuit famosos que fitxen per la nova temporada de 'El Desafío'

En plena cinquena edició de 'El Desafío', Antena 3 ja es prepara per a les gravacions de la sisena temporada, que començaran molt aviat. Tot i que caldrà esperar pràcticament un any, fins al gener de 2026, per veure aquests nous lliuraments, la cadena ja ha confirmat la preuada llista de concursants. Són vuit nous famosos que s'enfrontaran als impressionants reptes de 'El Desafío'.

'El Desafío' comptarà en la seva sisena edició amb un càsting integrat per la celebrity María José Campanario, la model i influencer Jessica Goicoechea, el cantant Willy Bárcenas, la humorista i presentadora Eva Soriano, l'influencer Daniel Illescas, el presentador José Yélamo, la presentadora Patricia Conde, i el dissenyador Eduardo Navarrete.

Tots ells són els concursants que hauran d'enfrontar-se als grans reptes que planteja 'El Desafío'. Un planter de concursants absolutament espectacular que estarà en aquesta nova edició que tornarà a presentar Roberto Leal. A més, s'enfrontaran a les valoracions del jurat, que aquest any l'integren Juan del Val, Pilar Rubio i Santiago Segura.

| Atresmedia

Per tant, tots aquests noms agafaran el relleu de Victoria de Marichalar, Genoveva Casanova, Feliciano López, Gotzon Mantuliz, Lola Lolita, Manuel Díaz "El Cordobés", Roberto Brasero i Susi Caramelo. Ells són els concursants de la present temporada de 'El Desafío', que s'emet amb èxit a la nit del divendres d'Antena 3.

D'aquesta manera, 'El Desafío' arrasa cada nit de divendres a Antena 3 amb la seva cinquena edició i comença ja a preparar la seva sisena edició. L'exitós programa presentat per Roberto Leal és líder amb una mitjana de 15,2% de quota de pantalla, 1.508.000 seguidors i 3.795.000 espectadors únics. Se situa una edició més com un dels espais més vistos de tota la televisió.

Recordem que Antena 3 té gran confiança en 'El Desafío'. De fet, va ser durant la roda de premsa de la present edició quan es va confirmar la renovació per una sisena. Per tant, Antena 3 tenia clar l'èxit de 'El Desafío' per renovar-lo fins i tot abans de la seva esperada emissió.