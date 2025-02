Susanna Griso paralitza 'Espejo Público' per rectificar una important informació

Aquest mateix dijous, el programa 'Espejo Público' ha posat sobre la taula la polèmica entre els integrants del Govern (PSOE i Sumar) per la tributació del Salari Mínim Interprofessional (SMI). Una cosa que ha causat debat tant a la tertúlia com al mateix Ministeri de Treball.

El Ministeri d'Hisenda (PSOE) assegura que el Ministeri de Treball (Sumar) sabia que els perceptors de l'SMI haurien de tributar per primera vegada. Tanmateix, Yolanda Díaz nega la major: "No hi va haver ni deliberació al Consell de Ministres, cap, ni comunicació. Des de llavors, a cap de les parts que componem l'espai de Sumar al Govern (...) Dic la veritat, ens hem assabentat per la premsa", va assegurar dimarts la vicepresidenta.

La notícia s'ha debatut a la taula del programa d'Antena 3 i Susana Díaz, portaveu socialista i tertuliana habitual del magazín, ha assegurat que Yolanda Díaz era coneixedora d'això i l'ha acusat de "mentir" amb la intenció de desmarcar-se de la polèmica mesura.

Minuts després, quan ja s'havia canviat de tema, Susanna Griso ha hagut de paralitzar la tertúlia i llegir un comunicat que ha enviat el Ministeri de Treball per negar de forma rotunda que Yolanda Díaz conegués les novetats proposades per Hisenda.

"És mentida que Yolanda Díaz sabés que anava a tributar la pujada de l'SMI. En tots els informes del comitè d'experts sobre la pujada de l'SMI sempre s'ha fet el càlcul que la pujada podia tributar... Sempre s'ha negociat amb Hisenda, i fins ara estava exempt", apostillen des del Ministeri.

El que sí que han reconegut és que, com cada any, sabien que es debatia la tributació, però desconeixien que ja s'hagués pres una decisió. "És clar que se sabia que aquest informe incloïa la tributació, com tots els anys. Sabíem que hi havia debat, com tots els anys, però no sabíem que hi havia una decisió presa", va concloure el comunicat.