Susanna Griso se queda sin palabras tras la experiencia de El Cordobés en 'El Desafío'

'El Desafío' vivió el pasado viernes 21 de febrero uno de los momentos más tensos que se recuerdan con la prueba de la apnea. En esta ocasión, Manuel Díaz 'El Cordobés' se enfrentó al reto con la intención de batir todos los récords del programa. Un desafío que terminó llevándolo al límite de sus capacidades y que, según ha contado en 'Espejo Público', lo dejó al borde de la muerte.

"Desde muy pequeño, mi lema ha sido no defraudar, ha sido mi forma de vivir. Me veía con la presión de batir un récord, y eso jugaba en mi contra, como me decía el entrenador. El reto era precioso, pero complicado, aunque Juandi en todo momento dijo que tenía muy buenas aptitudes para la prueba", explicaba Manuel Díaz 'El Cordobés' a Susanna Griso en 'Espejo Público'.

Asimismo, describió el estado mental en el que se encontraba al realizar la apnea: "Cuando me meto ese día en la piscina, en mi mente me pongo a hablar con mi abuelita Dolores, para tranquilizarme. Me vienen las contracciones muy tardes, que eso es bueno por un lado, y malo por otro. Pero sí que es verdad que hay un momento en que dejo de escuchar y a mí el reto me lleva a un sitio en el que yo no he estado en mi vida, pero siento mucha paz".

| Atresmedia

Ante su relato, Susanna Griso no pudo ocultar su impresión y exclamó: "¡Ay, Dios mío!", dándose cuenta de la gravedad de la situación. Manuel Díaz continuó detallando su experiencia: "Yo dejo de escuchar lo que me dice el entrenador. Yo estaba con mi abuela, que empieza a tocarme. Yo la abracé y ahí ya dejé de escuchar lo que este me decía".

"Es cierto que ya no escucho al entrenador. Ahora viendo las imágenes de nuevo él me dice que le dé el ok con la mano, y eso yo ya no lo escucho, por eso me saca. Estaba en un sitio muy chulo, donde sentía mucha paz, donde era muy feliz", añadía.

| Atresmedia

"Yo ahí no sé ni el tiempo que llevo ni nada, ahí ya me desconecto de todo. En ese momento, podían pasar dos cosas, que me desmayase o que pegase una bocanada de agua, asustado, y hubiese sido un caos. En 'El Desafío' está todo muy bien controlado, con Juandi, que es mi ángel de la guardia, y con todo el equipo médico. Aunque me cabreé, hizo bien en sacarme porque yo ya no estaba reaccionando", explicaba.

Las palabras de Manuel Díaz impactaron tanto a los presentes que Susanna Griso no pudo evitar subrayar la gravedad del asunto. "Esto es una barbaridad, porque lo que estamos contando es que te estabas yendo, que te morías. Además, era una muerte dulce, por eso no reaccionabas", decía la presentadora de 'Espejo Público'.