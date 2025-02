Un incident en directe destrossa el repte de Victoria Federica a 'El Desafío'

Victoria Federica es va enfrontar a un nou repte a 'El Desafío', on va haver de demostrar les seves habilitats amb la bateria. Tot i que la prova no la va realitzar en solitari, ja que va comptar amb l'acompanyament de la banda de Pablo López, un imprevist va canviar els plans. El cantant no va poder assistir per un problema de salut, per la qual cosa Antonio Orozco va assumir el repte de substituir-lo i guiar el número musical.

Des de l'inici, Victoria Federica va admetre que sentia nervis per la prova, ja que mai abans havia tocat la bateria. "En aquesta prova he d'estar completament concentrada. Espero estar a l'altura i no embolicar-la", va declarar la concursant de 'El Desafío'. Malgrat la complexitat de la peça musical, la influencer no va sol·licitar facilitats i es va enfrontar al repte amb determinació.

Durant la actuació a 'El Desafío', va mostrar soltura i gaudi, però un imprevist gairebé va entelar la seva interpretació: una de les seves baquetes se li va relliscar en els moments finals de la cançó. No obstant això, va reaccionar amb rapidesa, en va agafar una altra i es va reincorporar al ritme sense perdre el compàs. El moment no va passar desapercebut, però la seva habilitat per superar la dificultat va ser destacada pels jutges.

| Atresmedia

"Estaves sent feliç, però la manera de recuperar-te i recuperar aquesta felicitat ha tingut molt mèrit. Ha sonat sensacional. Enhorabona", va comentar Juan del Val. Per la seva banda, Pilar Rubio va destacar la sensibilitat i destresa amb què va executar la prova, encara que Santiago Segura va matisar que, en comparació amb altres reptes de la gala, no havia estat el més exigent.

Malgrat els elogis, la jove no va poder ocultar la seva frustració per l'error. "M'ha fet bastanta ràbia perdre la baqueta", va admetre. Tot i que Pilar Rubio va intentar animar-la destacant la seva capacitat de reacció, Victoria Federica no va poder contenir les llàgrimes. No obstant això, Antonio Orozco també va voler donar-li ànims: "Has d'estar molt orgullosa del que has fet".

Finalment, Victoria Federica va obtenir la tercera qualificació més baixa de la nit a 'El Desafío'. No obstant això, en el rànquing general, la jove segueix en segona posició amb 119 punts, just després de Gotzon Mantuliz amb 140 punts.