Preocupació per Sonsoles Ónega després d'una aparatosa caiguda en ple directe a Antena 3

Sonsoles Ónega ha patit una aparatosa caiguda en directe durant l'emissió del dilluns 24 de febrer. Tot passava just a les 18h,amb el canvi dels continguts de 'Y ahora Sonsoles' a Antena 3. Mentre la presentadora canviava de set, ensopegava en directe al plató, caient a terra durant uns segons.

Recordem que, de 17h a 18h, el programa succeeix amb Sonsoles Ónega en una taula envoltada d'alguns dels seus col·laboradors com María del Monte, Pilar Vidal o Antonio Naranjo. Un cop passada aquesta primera hora, la presentadora sempre es trasllada al segon set de 'Y ahora Sonsoles', on l'esperen altres tertulians per parlar de temes més relacionats amb l'actualitat i els successos.

Ha estat en aquest trajecte, mentre presentava els col·laboradors, quan patia el contratemps. "Ángel Antonio Herrera, Cruz Morcillo, Luz Sánchez Mellado...", presentava Sonsoles Ónega als seus tertulians mentre s'acostava a la seva taula. No obstant això, no podia acabar de parlar perquè de cop ensopegava en directe caient en directe a terra.

| Atresmedia

"Tranquils", se sentia dir a Sonsoles Ónega des de terra, mentre diversos col·laboradors i un senyor des del públic s'acostaven per ajudar-la. "Estàs bé? T'has fet mal?", li preguntaven mentre se sentia el rebombori i ensurt al plató de 'Y ahora Sonsoles'. No obstant això, Sonsoles Ónega s'aixecava ràpidament, entre rialles, per intentar treure importància a l'assumpte: "Que em mato!", deia mentre reia.

"Els talons...", deia la presentadora mentre s'asseia a la taula amb més tranquil·litat. "Cau força bé Sonsoles, cal dir-ho, no tothom cau igual", bromejava Antonio Naranjo. A més, la presentadora de 'Y ahora Sonsoles' deixava clar que no s'havia fet mal: "És el que em faltava, caure al plató".

A més, María del Monte entrava entre bromes al plató per donar-li uns cops a la taula i al terra, a l'espai on havia caigut Sonsoles Ónega. "Hi ha hagut un moment en què he pensat: estem en directe o no", deia, amb més tranquil·litat la presentadora.