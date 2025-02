La dura confessió Miren Arrieta després del que va passar en el passat a 'Valle Salvaje'

Mercedes, personatge de Miren Arrieta, confessa als seus nebots el que va haver de fer amb Toribio. Aquest dimarts 25 de febrer, a les 18:30h, els espectadors poden gaudir d'un nou capítol de 'Valle Salvaje' a La 1. Es tracta de la sèrie protagonitzada per Rocío Suárez de Puga, José Manuel Seda, Marco Pernas o Sabela Arán, entre d'altres.

Recordem que, en el capítol anterior de 'Valle Salvaje', Adriana va proposar a Luisa viure amb ella a la Casa Gran, però ho va rebutjar per Pedrito. Al seu torn, Bernardo va veure una oportunitat per començar de zero quan Mercedes li va dir que havia d'abandonar 'Valle Salvaje'. A més, Julio va compartir amb Rafael els seus plans de futur amb Adriana, però Rafael va saber que Adriana mai li podia donar el que ell esperava.

Matilde es va preguntar si Alejo era el pare d'Evaristo, cosa que Luisa li va desmentir. A més, Irene va sospitar que Leonardo seguia enamorat de Bàrbara i va mentir a la seva amiga esperant fer-la reaccionar, dient-li que Leonardo havia de tornar a casa seva. I Matilde li va dir a Atanasio que li havia confessat a Gaspar el que van fer, el metge la va renyar i es van distanciar.

| RTVE

En audiències, 'Valle Salvaje' va experimentar una destacada remuntada al gener. Va tancar amb el seu millor promig mensual amb un 7,9% de quota i 666.000 espectadors, millorant un punt i 101.000 televidents respecte al desembre. A més, va ser la segona sèrie més consumida en diferit en sumar 216.000 espectadors.

Què passarà en el capítol de dimarts de 'Valle Salvaje'?

En el nou capítol de 'Valle Salvaje', Gaspar mostra el seu descontentament per haver estat exclòs de la reunió davant Bernardo. Aquest li explica que si ell mateix ha estat convidat és per conveniència de José Luis. Paral·lelament, Julio demana temps al seu pare abans de vendre les possessions d'Evaristo, per fer-li entendre a Adriana que és bo per a tothom.

A més, Victoria recorda a Luisa que haurà de treure el nadó de casa seva. Al seu torn, Atanasio i Matilde segueixen distanciats, i la dona es bolca cada vegada més en Evaristo. Per la seva banda, Mercedes, personatge de Miren Arrieta, confessa als seus nebots el que va haver de fer amb Toribio i per què ho va fer.

Mentrestant, Bernardo no es pren gaire bé la decisió de la seva estimada per evitar fugir del vall. Finalment, Irene trama un pla per propiciar que Bàrbara i Leonardo parlin a soles. I Leonardo li confessa a Bàrbara que l'estima, però que aviat ha de tornar a casa. En un sopar, a soles, Julio pressiona Adriana amb els seus plans de futur, i la Salcedo li acaba fent una confessió.