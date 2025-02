'Saca el cap!: preocupació per El Cordobés després de l'apnea a 'El Desafío'

Manuel Díaz 'El Cordobés' va protagonitzar un dels moments més intensos de l'última gala de 'El Desafío'. En la setena entrega de la temporada, el torero es va enfrontar a la temuda prova d'apnea, en la qual havia d'aguantar la respiració sota l'aigua el màxim temps possible. Com a jurat convidada va estar Rosa López, qui ostenta el rècord de la prova a 'El Desafío' amb 4 minuts i 40 segons.

Des dels assajos, El Cordobés mostrava el seu nerviosisme davant el repte: "Por, desconfiança, inseguretat. No ho controlo, no ho he fet mai", confessava, admetent que la seva relació amb l'aigua és "molt tèrbola". "Quan entren les primeres contraccions", explicava durant els assajos, "em fa por de l'urna que el teu cos, en no estar acostumat, xoqui".

Malgrat les seves pors, Manuel Díaz va aconseguir assolir una marca de 4 minuts i 30 segons, situant-se entre els millors registres de 'El Desafío' i portant-lo a guanyar la nit. No obstant això, la seva permanència sota l'aigua va posar en alerta a Juandi, el coach de la prova, que va decidir intervenir per treure'l a la superfície quan va notar que el torero no prenia aire pel seu compte. "Manuel, treu el cap!", li va cridar l'entrenador mentre l'ajudava a sortir.

| Atresmedia

Un cop fora del tanc, Manuel Díaz va reaccionar amb sorpresa. "Fica aire!", li ordenava Juandi al torero, qui, lluny de mostrar-se afectat, va sortir eufòric i va preguntar: "Però per què m'has tret?". "Perquè t'havia de treure", li va explicar el coach. "Ho sento, de debò que ho sento, no et podia deixar més", va afegir justificant la seva decisió.

"És la tercera millor marca de 'El Desafío' en cinc temporades", afegia l'instructor. No obstant això, Manuel Díaz no va amagar el seu descontentament amb la decisió del coach de treure'l de l'aigua. "Hi havia un moment que te n'anaves", va assegurar Juandi. "On me n'anava, si estava a la piscina?", va replicar el torero. "Te n'anaves cap avall", va insistir l'entrenador, assenyalant la perillositat de la situació.

"Tots els que heu passat per les meves mans sabeu que deixar anar les bombolles no és bon senyal. A vegades per bombolla, altres per relaxació. Vaig pensar que li passaria en quatre cinquanta", va explicar Juandi, deixant clar que va actuar per la seguretat del concursant de 'El Desafío'.