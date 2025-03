Sonsoles Ónega para els peus a un col·laborador del seu programa després de les seves declaracions

Aquest dilluns, 'Y ahora Sonsoles' va començar la seva secció de cor parlant sobre la nova vida d'Alice Campello i Álvaro Morata. La parella va confirmar fa poc la seva reconciliació amorosa, després d'un estiu ple d'especulacions.

Ara han iniciat una nova vida a Turquia, després que el futbolista fitxés pel Galatasaray, però la ciutat de Madrid continua estant molt present per a ells. En ella, han construït la casa dels seus somnis la qual ha ensenyat per primera vegada en una revista amb tot luxe de detalls amb motiu del seu 30 aniversari.

Això ha generat polèmica entre alguns col·laboradors al plató de 'Y ahora Sonsoles', que qüestionen la model per fer-ho públic a canvi de diners, tot i que Alice ha sol·licitat en diverses ocasions privacitat. Disputa també la que han tingut entre els col·laboradors per la discrepància d'opinions, com la de Lorena Vázquez i Nacho Gay.

| Atresmedia

"És veritat que està bé que hi hagi una mica de debat, però a mi no m'agrada l'exposició que fa permanent dels seus fills que potser li funciona molt bé a les xarxes socials, però crec que és perjudicial per als nens", ha assenyalat Sonsoles Ónega.

"Moltes coses poden ser perjudicials per als nens, però els seus pares prenen les decisions per ells", ha replicat Nacho Gay. Al que la presentadora li ha respost tirant-se a sobre d'ell: "Però Nacho que sí, però com que és una decisió pública Lorena Vázquez la comenta".

No obstant això, Paloma García-Pelayo, Beatriz Cortázar i Lorena Vázquez es van enfrontar a Nacho Gay pels seus comentaris, sent l'última qui va afirmar que, en algun moment, s'hauria de canviar la legislació per protegir els menors a les xarxes socials. "Molts aspectes haurien de canviar, no només això", va respondre Gay en defensa de la seva postura.

| tveo.cat, Atresmedia

"I què hauria de canviar?", qüestionava Sonsoles Ónega. Nacho Gay ha respost que principalment "l'educació dels nens". Una cosa que no ha agradat gaire a la presentadora que, sense pèls a la llengua, ha contestat: "Però quina ximpleria estàs dient Nacho Gay". "Bé, bé, me'n vaig. És que no té res a veure", deia la conductora. "Però és que els nens condicionen la nostra vida", incidia el periodista.

"Però que al ser una decisió pública, Lorena Vázquez la comenta i ja està fi de la cita, no té res a veure amb decisions privades de l'educació", intentant finiquitar la conversa i introduir un nou tema.