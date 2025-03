La confessió de Jordi Évole sobre una possible visita a 'La Resistencia' de David Broncano

La lluita de David Broncano pels convidats i figures d'Atresmedia segueix vigent. El presentador vol trencar fronteres entre cadenes i aconseguir les entrevistes abans o fins i tot portar al seu programa a figures reconegudes d'Antena 3.

La nit d'ahir dilluns, 17 de març, va passar justament això. Com si es tractés d'un somni, a la pantalla va aparèixer "Jordi Évole entre el públic" advertia Sergio Bezos al presentador. Una cosa que va crear un gran astorament en l'equip i en el públic. No obstant això, va resultar que qui estava allà no era el periodista, sinó Paco, un home que s'assemblava molt a ell.

De fet, aquest doble va ser el mateix que el 2022 va gravar una promo de 'Lo de Évole' i fins i tot va aparèixer amb 'l'original' a 'El Hormiguero' on els espectadors semblaven que veien doble, però no.

| RTVE, Atresmedia

David Broncano va confessar que desconeixia aquestes dades: "Si està aquí, està clar que ha anat primer a 'El Hormiguero'", deia Ricardo Castella entre rialles. Al que el presentador responia: "També ens treuen els anònims. Qualsevol dia d'aquests quedo amb la meva mare i em diu que no perquè ha quedat abans amb Pablo Motos".

Per la seva banda, Jordi Évole es feia ressò de la presència del seu doble, Paco, a 'La Revuelta' i va voler comentar-ho per X, antic Twitter: "El gran Paco de Viladecans amb la seva filla Carla a 'La Revuelta'. No l'he vist perquè tenia posat 'El Intermedio'", ha expressat.

A més, ha realitzat tota una declaració d'intencions a Atresmedia transmetent el seu desig d'acudir com a primer rostre a TVE: "Vaig a demanar a Atresmedia que per al·lusions he d'anar al programa de Broncano. El primer convidat creuant la frontera enemiga. Rotllo “La vaquilla” de Berlanga".

Minuts després, 'La Revuelta', des del seu canal de X, li ha ofert acudir l'endemà. Al que Jordi Évole ha contestat: "Demà tinc partit de futbol sala. Però podeu convidar a Paco com si fos jo, i que faci ell la promo de 'Lo De Évole'. Tracte fet?".