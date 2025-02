Paloma García-Pelayo s'atreveix contra 'Tardear' i Frank Blanco respon en directe

Paloma García-Pelayo ha desmentit una informació sobre la princesa Leonor, difosa en exclusiva a 'Tardear'. El programa va revelar que l'hereva al tron va ser sorpresa durant els carnavals de Salvador de Bahia. Mentre el vaixell Juan Sebastián Elcano, en el qual es troba viatjant com a part de la seva formació militar, feia una escala al Brasil.

Tot això basat en un relat d'un fotògraf brasiler que va assegurar que hi va haver un moment de màxima complicitat entre ella i un noi que va acabar en petó. I al magazín presentat per Frank Blanco i Verónica Dulanto han avalat aquesta informació sense cap prova gràfica, només el testimoni del fotògraf. Pel que sembla, els escortes de Leonor li van impedir seguir fotografiant, li van exigir que esborrés el material que havia registrat i va ser expulsat del recinte.

La notícia va ser tractada a 'Y ahora Sonsoles', on Paloma García-Pelayo va desmentir la informació difosa per 'Tardear' el dia anterior. "Segons la informació que m'han facilitat testimonis presencials, mai no hi va haver un petó", ha assegurat la periodista.

"En un primer moment, es diu que té el petó i s'arriba a assegurar que no sabia a qui estava fotografiant. Si no ho saps i és un focus general, és bastant qüestionable que ell sabés que hi ha tal petó. Però insisteixo: em confirmen que no hi ha cap tipus de petó", ha prosseguit taxativa la col·laboradora. Tot i això, "Leonor està perfectament preparada per no demostrar sentiments en públic tan clars independentment de la seva joventut. No cometria aquesta badada, no ho faria", ha apuntat.

A més ha recriminat al fotògraf i a la competència que això suposarà un abans i un després en la princesa: "A partir d'ara, serà molt difícil veure-la tan relaxada i espontània perquè això ha calat. El fet que es parli d'un petó que no existeix té conseqüències. No es pot parlar d'un petó que no ha existit".

"És un fotògraf d'un altre país i que només coneixem per les connexions telefòniques que ha fet. A mi em sembla que periodísticament no es sosté. En la foto és evident el que hi ha i ella no està en una actitud tan, tan, tan propera", ha afegit Paloma García-Pelayo.

Davant la impugnació, Frank Blanco va respondre mantenint la informació proporcionada: "Tenim en la competència gent que no fa més que dir que no hi ha petó, doncs amics: no és que no hi hagi un petó, com a mínim n'hi ha dos", ha exclamat el presentador.