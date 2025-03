Es confirma el futur de Jordi González a La 1 després de mesos desaparegut de 'D Corazón'

Després d'anunciar la seva retirada per problemes de salut, la tornada de Jordi González sembla cada vegada més propera. El presentador va estar de vacances a Colòmbia i a la seva tornada a 'D Corazón', va començar a trobar-se molt malament.

Amb un aspecte visiblement esgotat i la veu afectada, el comunicador català va explicar la seva situació a través d'una videotrucada amb Anne Igartiburu: "Estic malalt. Després de quinze dies de vacances, he agafat un refredat. Estic amb mal d'esquena, mal de coll, febre...".

Jordi González va dir que tornaria recuperat en una setmana, però gairebé dos mesos després, encara no ha tornat. Encara que, segons avança La Razón, el seu retorn podria ser imminent. La malaltia va arribar en un moment molt important per al programa, ja que 'D Corazón' va celebrar el seu primer aniversari amb Anne Igartiburu al capdavant, però amb la notable absència del presentador.

| RTVE

Encara que d'aquí a molt poc el podrem veure una altra vegada presentant el magazine, durant aquest temps poques són les informacions que han transcendit sobre el que realment ha patit el presentador en aquests mesos.

Segons fonts properes, i com assegura el citat mitjà, és coneguda la preferència de Jordi González per les baixes temperatures als platós. Exigeix que l'aire condicionat estigui a màxima potència. Curiosament, als països on sol passar les seves vacances, com Brasil i Colòmbia, també es mantenen temperatures fredes als espais tancats, la qual cosa podria haver influït en el seu problema de salut.

| RTVE

Per als seguidors del presentador i per a TVE, el seu retorn és una excel·lent notícia, ja que després de vuit setmanes, un dels seus rostres més icònics està per tornar. Amb el seu estil únic i àmplia experiència, reprendrà el seu lloc al costat d'Anne Igartiburu en el programa de crònica social.

TVE encara no ha confirmat la data exacta del seu retorn, però s'espera que la seva tornada sigui imminent, ja que la seva recuperació és gairebé total. Els seguidors de 'D'Corazón' podran aviat gaudir novament de Jordi González, qui tornarà a oferir el seu característic enfocament de l'actualitat del cor.