Pedro Piqueras trenca el seu silenci ara sobre la seva sortida d'Informatius Telecinco

Pedro Piqueras va fer història aquest dimecres en trepitjar, per primera vegada en més de tres dècades, 'El Hormiguero'. El motiu de la seva visita va ser la presentació del seu nou llibre, "Quan res és urgent". És una obra en la qual reflexiona sobre la seva trajectòria i els aprenentatges adquirits en la seva dilatada carrera en els mitjans de comunicació.

Un dels moments clau de l'entrevista va arribar quan Pablo Motos li va preguntar per una de les frases més cridaneres del llibre: "arribar, estar i saber marxar". "És un llibre d'aprenentatges, sempre estem aprenent, però la més difícil és saber marxar", va reconèixer Pedro Piqueras.

El periodista va explicar que la seva retirada de Telecinco no va ser una decisió sobtada, sinó fruit d'una llarga reflexió. "El moment adequat és quan perceps que ja no ets el mateix d'abans, quan alguna cosa se't fa rutinària. Quan penses que és millor marxar tu que no pas que et diguin que has de marxar", va confessar a 'El Hormiguero'.

| Atresmedia

"Ho vaig pensar durant molt de temps, uns quatre o cinc anys. Pensava que m'havia de preparar per a aquest moment fatal de la jubilació, perquè ho veus horrorós", va afegir.

Des de la seva sortida de Mediaset, Pedro Piqueras ha trobat noves formes de gaudir del temps, dedicant-se a les seves aficions, com la navegació, la música i la literatura. "Al final arribes a la conclusió que has de treballar per al després i això t'ho fa tot molt més fàcil. Sortir bé també t'assegura que ocupi el lloc algú que estiguis segur que ho farà molt bé", va assenyalar a 'El Hormiguero'.

A més, va revelar detalls sobre l'elecció del seu successor, Carlos Franganillo a Informativos Telecinco. "Quan l'empresa va voler fitxar algú em van demanar la meva opinió, vaig donar la meva opinió sobre Carlos Franganillo i es van llançar a fer-li una oferta, que per cert la van fer a casa meva", va explicar.

El periodista també va recordar amb emoció el seu últim dia al capdavant d'Informativos Telecinco. "El dia que et despertes no has dormit en tota la nit, vaig tenir el suport de molts companys, hi era tota la casa i això et deixa molt cansat, però no vaig poder dormir en tota la nit", va rememorar a 'El Hormiguero'.

"L'endemà penses que has de començar una nova vida i comences a pensar en la possibilitat de ser més tu del que eres en el seu moment", va concloure.