Candela Peña denuncia la seva situació laboral després de cinc anys sense gravar una pel·lícula

Candela Peña torna a ser notícia,aquesta vegada per la seva inclusió a la llista de les 30 persones més influents del cinema i la televisió a Espanya, publicada per Vanity Fair. Un reconeixement que, tot i que l'actriu ha agraït amb sinceritat, també ha servit com a altaveu per denunciar la complicada situació laboral que travessa.

Malgrat el gran impacte que va suposar el seu paper com a Rosario Porto a 'El caso Asunta' a Netflix, la trajectòria de Candela Peña no ha seguit l'impuls. De fet, des de llavors, només ha participat en un episodi de la sèrie 'Furia', que s'estrenarà aquest estiu a Max. No obstant això, també, ha mantingut les seves col·laboracions a 'Late Xou con Marc Giró', a TVE.

L'actriu ha utilitzat les seves xarxes socials per compartir amb franquesa la seva situació actual, amb una barreja de gratitud i desfogament. "En cinc anys no he rodat una pel·lícula i en dos anys després de 'El caso Asunta', només un capítol en una altra sèrie. A casa es menja gràcies a vuit minuts a 'Late Xou' cada dues o tres setmanes", ha confessat a les seves xarxes socials.

| Netflix

Candela Peña no ha volgut que el seu missatge s'interpreti com una queixa, sinó com un retrat realista de les dificultats que enfronten molts actors. "Això en absolut és una queixa, és una realitat. Si fos jo influent, la meva situació seria una altra", sentenciava.

Més tard, Candela Peña va ampliar la seva reflexió amb un missatge més extens i carregat de matisos. "Agraïda que la revista Vanity Fair hagi considerat que he d'estar en aquesta llista, però sense ànim que soni a queixa res més lluny[...], però sí explicar una realitat", escrivia l'actriu.

D'aquesta manera, va repassar amb claredat el seu recorregut recent: "Des de 'La boda de Rosa' (2020), no he fet cinema, fins aquest estiu que rodaré una gràcies a Netflix. I, després de Rosario Porto, en dos anys només he participat en una sèrie, 'Furia', que s'estrenarà aquest estiu i en la qual em responsabilitzo d'un episodi".

| RTVE

"Vaig a 'Late Xou', gràcies a Marc Giró i Santi Villas, en el qual aparec vuit minuts cada tres o quatre setmanes... Si jo fos influent, us pregunto, seria aquest el meu ritme?", afegia, igual que havia fet anteriorment.

Més enllà de la denúncia, Candela Peña va deixar espai per a l'esperança i la introspecció. A punt de complir 50 anys, assegura estar enfocada a trobar la felicitat "Sé que el millor està per arribar i ja serà sense prejudicis, ni per mi, ni pel que pensin de la meva professió. I a amb 50 (anys), fer el que em faci feliç".

A més, va voler compartir un missatge positiu sobre el seu benestar personal, posant en valor la importància de la cura emocional. "Vull veure la posta de sol des de la meva finestra i poder viatjar amb el meu adolescent a Nova York per Nadal perquè li farà il·lusió. Gràcies a tots per fer que poca cundeixi tantíssim. Gràcies a la teràpia estic sent conscient del meu valor i tot... està per arribar", concloïa.