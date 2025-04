Canvi en la direcció d''El Programa de Ana Rosa' després de la sortida del seu director

Nous moviments amb la sortida de Daniel Fernández de 'El Programa de Ana Rosa', tan sols dos mesos després del retorn d'Ana Rosa Quintana als matins a Telecinco. El periodista ha estat fitxat per RTVE per posar-se al capdavant de la nova etapa de 'Mañaneros'. Això ha provocat un relleu immediat en la direcció del popular espai produït per Unicorn Content.

La persona escollida per assumir aquest nou repte no és aliena al programa ni a la productora. Pilar Cerisuelo ha estat nomenada nova directora del format, una decisió que busca reforçar l'estabilitat de l'equip i mantenir el rumb de l'espai en aquesta nova temporada. La periodista coneix perfectament els entrellats del programa, ja que fins ara exercia com a productora executiva i ja va dirigir 'El Programa de Ana Rosa' entre els anys 2009 i 2012.

La trajectòria en mitjans de comunicació de Pilar Cerisuelo és extensa i consolidada. És llicenciada en Ciències de la Informació i Ciències Polítiques per la Universitat Autònoma de Barcelona. A més, compta amb un màster en Comunicació Corporativa, Protocol i Esdeveniments per la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).

| Mediaset

La seva carrera va començar a Ràdio 9, on va treballar com a redactora, editora i presentadora. Posteriorment, es va traslladar a la televisió nacional, on va col·laborar en programes emblemàtics com 'Sabor a ti' i '¿Dónde estás corazón?' a Antena 3. Ambdós formats eren produïts per Cuarzo Producciones, la factoria original d'Ana Rosa Quintana.

D'aquesta manera, la seva primera etapa a 'El Programa de Ana Rosa' es va estendre entre 2005 i 2014, anyos en què va exercir diferents funcions fins a arribar a la direcció. Després de la seva sortida del programa, Pilar Cerisuelo va dirigir 'Un tiempo nuevo' en la seva segona etapa a Cuatro, amb Silvia Intxaurrondo al capdavant. Més endavant va fer el salt a RTVE com a directora de 'La mañana de La 1' durant l'etapa de María Casado.

En els últims anys, va tornar a prop d'Ana Rosa Quintana a través d'Unicorn Content, dirigint inicialment 'Cuatro al día'. Des de 2022 va assumir el paper de productora executiva en diversos espais de la companyia, inclòs el propi matinal de Telecinco.