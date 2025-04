La confessió de Jessica Bueno després de l'entrevista de Jota Peleteiro a 'De Viernes'

Aquesta setmana, 'De Viernes' va viure un dels seus moments més delicats i emocionants des de la seva estrena. Els espectadors van ser testimoni d'un cara a cara entre Jessica Bueno i Jota Peleteiro, encara que no van coincidir físicament al plató. Després de mesos de declaracions creuades, es van retrobar públicament per abordar la seva mediàtica ruptura, ocorreguda fa ja dos anys i mig.

Primer, Jota Peleteiro va ocupar bona part de 'De Viernes' amb una entrevista extensa. L'esportista no només va parlar de la seva versió dels fets, sinó que fins i tot va comptar amb el suport de la seva actual parella, que també va intervenir. Tot això sense que Jessica Bueno estigués present al plató, encara que sí preparada per intervenir des d'una altra sala a les instal·lacions de Mediaset.

D'aquesta manera, després de l'entrevista de la seva antiga parella, Jessica Bueno va deixar clar el dolor que encara arrossega per tot el viscut. Després d'intentar mantenir la compostura, va acabar per trencar-se davant les càmeres. "A mi això em supera, és un tema que em fa molt de mal, no puc més", va dir entre llàgrimes, en un moment que va deixar sense paraules al plató de 'De Viernes'.

| Mediaset

Jessica Bueno va defensar que mai ha tingut intenció de fer mal a Jota Peleteiro, desmentint les insinuacions sobre una suposada obsessió. "Jo ni vull fer-li mal a ell, com ha dit, ni estic obsessionada, al contrari. Jo el que vull és fer la meva vida i estar tranquil·la", va expressar amb fermesa, tractant de tancar els rumors que la persegueixen des de la seva separació.

La model també va compartir els motius que la van portar a seure novament 'De Viernes' per parlar de la seva vida personal, una decisió que va assegurar haver pres per necessitat. "Vull treballar i poder mantenir els meus fills", va afirmar, justificant la seva presència a 'De Viernes' des d'una posició de responsabilitat com a mare.

A més, va deixar clar que no tornarà a tractar públicament aquest assumpte, marcant un abans i un després en la seva trajectòria mediàtica. "Aquest tema no el tornaré a tocar mai més, ja en el seu dia vaig venir a fer aquesta entrevista perquè havia de pagar les despeses dels meus fills i ja està. No em sento còmoda fent això i no ho faré més", va sentenciar, tancant la seva intervenció a 'De Viernes' visiblement trencada.