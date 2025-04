'De Divendres' dona la sorpresa amb l'absència d'un important col·laborador

La nit del 4 d'abril va deixar als seguidors de 'De Viernes' amb més preguntes que respostes. El programa de Telecinco va haver d'enfrontar-se a un repte complicat: l'estrena de la nova temporada de 'Tu cara me suena' a Antena 3. No obstant això, els espectadors de 'De Viernes' no esperaven trobar-se amb un canvi entre els col·laboradors.

Cal destacar que el plat fort de la nit va ser, sens dubte, la primera entrevista en un plató de Jota Peleteiro. Just després, Jessica Bueno va protagonitzar un enfrontament directe amb el pare dels seus fills en ple directe. També hi va haver temps per al testimoni de Carlos Calderón, marit de Laura Cuevas, qui està actualment participant en l'edició de 'Supervivientes'. Finalment, 'De Viernes' va comptar amb el seu habitual debat sobre l'última hora dels concursants del reality de Telecinco.

No obstant això, malgrat tota l'expectació generada per aquestes intervencions, el que realment va acaparar l'atenció va ser una absència que no va passar desapercebuda. El retorn de Terelu Campos al programa després del seu pas per 'Supervivientes' va portar amb si diversos canvis en l'equip de col·laboradors. Si bé la incorporació d'Antonio Rossi per cobrir la baixa de Terelu Campos va ser ben rebuda, el que molts no esperaven era la desaparició d'Antonio Montero.

| Telecinco

El col·laborador, que ha estat una peça clau en 'De Viernes', no va aparèixer al programa aquella nit. Mentre Antonio Rossi ha seguit formant part del elenc de col·laboradors, Antonio Montero, sorprenentment, es va quedar fora. El que més va sorprendre els espectadors va ser que l'espai no va oferir cap explicació sobre la seva absència, cosa que ha generat moltes especulacions.

Per ara es desconeix si es tracta d'una absència temporal o si és un canvi definitiu i Antonio Rossi es mantindrà com a col·laborador de 'De Viernes'. Cal destacar, a més, que Antonio Montero va participar aquella mateixa tarda a 'Tardear', cosa que alimenta encara més els rumors sobre un possible acomiadament.

En audiències, 'De Viernes' va ser la segona opció de la nit, mantenint-se en un correcte 12% i 999.000 seguidors des de Telecinco.