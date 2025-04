RTVE revoluciona 'Cine de Barrio' amb un nou enfocament i contextualitzarà les seves pel·lícules

'Cine de Barrio' és un programa de la televisió pública que promociona el cinema espanyol. Cada dissabte, presenta pel·lícules del nostre cinema amb convidats relacionats amb aquest mitjà que comenten la pel·lícula que s'emet aquell dia i parlen de la seva trajectòria professional i personal.

L'espai es va estrenar el 10 de juliol de 1995 a La 2 i va passar a La 1 a l'octubre d'aquell mateix any amb José Manuel Parada al capdavant. Des de llavors, l'han presentat figures com Carmen Sevilla, Inés Ballester, Concha Velasco i Alaska. Inés Ballester és l'actual presentadora, que va reprendre la conducció el 23 de setembre de 2023.

Ara, segons ha anunciat el compte oficial de RTVE Comunicació i Participació, el programa s'enfrontarà a nous canvis. 'Cine de barrio' contextualitzarà les pel·lícules en l'època en què es van rodar. Aquesta innovació no és més que una resposta a les peticions rebudes per la Defensora de l'Audiència de RTVE sobre alguns títols del programa de cinema clàssic espanyol.

| RTVE

Això serà una mesura que la cadena pública prendrà en relació a les "actituds masclistes i sexistes" que hi ha en algunes de les escenes d'aquestes cintes. Així, el programa de títols clàssics incorporarà a l'inici de les seves pel·lícules, quan el seu contingut ho requereixi, una frase informant de l'època i el context en què es van rodar.

La frase que s'inclourà a l'inici de les pel·lícules serà la següent. "Les circumstàncies contingudes en aquesta pel·lícula s'emmarquen en una època determinada i han de ser enteses en el context social d'aquella època". D'aquesta manera, RTVE atén una recomanació de la Defensora de l'Audiència de RTVE, Rosa María Molló, en resposta a les queixes del públic per títols amb actituds masclistes i sexistes.

| RTVE

Aquest nou moviment ha rebut algunes crítiques. Entre elles, la de Manu Marlasca, via X, que ha obligat el president de RTVE, José Pablo López, a respondre. El periodista ha expressat el següent: "El pla per idiotitzar la societat segueix endavant sense fissures".

El president, citant el seu missatge, li ha contestat el següent. "Estimado Manuel, el que tu anomenes "idiotitzar" altres ho veiem com no banalitzar la violència física contra les dones, l'homofòbia o el perpetuament de rols masclistes".

Però no s'ha quedat aquí: "Tot sota una capa d'humor paternalista inspirada en els valors del franquisme que omplen aquestes pel·lícules espanyoles dels anys 60. Queda molt per fer encara que tu ho vegis tot conquerit. Fa poc un alt càrrec de RTVE em va preguntar què em semblava que ja no es poguessin fer acudits de 'mariquites'", ha sentenciat.