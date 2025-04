Sorgeix el motiu de la cancel·lació de 'Cine de Barrio' amb Inés Ballester

Els espectadors de La 1 es van trobar aquest dissabte 5 d'abril amb una emissió poc habitual. TVE va emetre una entrega especial d''Aquí la Tierra' que va ocupar part de la franja vespertina, cosa que no sol passar. Tanmateix, els televidents no van poder gaudir del col·loqui habitual de 'Cine de Barrio' amb Inés Ballester.

'Aquí la Tierra' conduït habitualment per Jacob Petrus compta amb una presència consolidada a les tardes de TVE, amb emissió diària de diumenge a divendres. Tanmateix, els dissabtes solen quedar al marge del seu calendari. Per això, la seva aparició a la graella del dissabte no va passar desapercebuda per als espectadors.

Lluny de tractar-se d'una incorporació permanent a la programació del cap de setmana, la presència d''Aquí la Terra' va respondre a una necessitat puntual. Segons ha revelat verTele, el motiu d'aquesta emissió extraordinària va tenir a veure amb un contratemps relacionat amb 'Cine de Barrio' d'Inés Ballester.

| RTVE

En concret, el problema va sorgir a causa d'un canvi d'última hora en la pel·lícula que s'havia d'emetre aquell dia. Aquesta modificació inesperada va deixar sense marge per gravar el col·loqui que sol acompanyar cada entrega del programa i en el qual es comenten detalls rellevants de la cinta. Sense aquest espai, el contingut previst per a la tarda quedava incomplet.

Per resoldre la situació i evitar deixar un buit a la franja entre les 20:30h i les 21:00h, TVE va decidir programar una entrega especial d''Aquí la Terra'. Una solució d'emergència que "en principi", és "puntual".

L'espai va ser presentat en aquesta ocasió per Quico Taronjí, qui s'encarrega habitualment de l'edició dominical. L'audiència va respondre amb interès: el programa va reunir una mitjana de 892.000 espectadors, amb un 10.6% de quota de pantalla. Unes dades que es troben en la línia dels seus registres habituals entre setmana i que també s'assemblen als obtinguts per 'Cine de Barrio' en el seu horari tradicional. Malgrat el lideratge d''Aquí la Terra', La 1 va ser tercera en el dia amb un escuet 8,7% de quota.