Ningú esperava les paraules de José Manuel Parada sobre Terelu Campos a 'D Corazón'

El fugaz pas per 'Supervivientes' de Terelu Campos ha donat molt de què parlar. Malgrat la bona acollida que ha tingut en la majoria de programes de Telecinco, la col·laboradora ha trobat un dels seus majors detractors a 'Vamos a Ver'. Alessandro Lequio ha estat una de les veus discordants del seu pas per Hondures, titllant-la de diva i prepotent, cosa que ha obert la veda a les crítiques. Un tema del qual també s'ha pronunciat José Manuel Parada, excompany a 'D Corazón'.

Una agredolça acollida per a la supervivent, que ha rebut tant afecte com dures crítiques. No han estat pocs els enfrontaments que l'italià ha tingut amb Carmen Borrego i Alejandro Rubio. En una ocasió, va arribar a assegurar que Terelu Campos hauria tingut una persona contractada perquè l'acompanyés amb un cendrer.

| Mediaset

Aquest dissabte, el programa de Anne Igartiburu debatia sobre la presumpta actitud de diva de la tertuliana. Recordem que Terelu Campos va ser col·laboradora habitual del programa de La 1, abans del seu retorn a Telecinco. El primer a pronunciar-se era José Manuel Parada, que recordava haver començat a la televisió amb ella. "A veure, jo he treballat molt amb ella, vam començar junts", comentava.

"Nosaltres també i mai hem tingut cap problema", recordava la presentadora. Davant d'això, Parada donava a entendre que les acusacions vessades sobre ella podrien amagar alguna cosa de veritat. "Jo no sóc gens objectiu per jutjar-la perquè li tinc afecte. És com de la meva família, vaig estar en els seus dos casaments", recordava l'antic presentador de 'Cine de Barrio'.

"Però el que està clar és que Terelu no va a la feina per fer amics. Una altra cosa són els companys professionals", apuntava el tertulià de 'D Corazón', taxativament. Segons Parada, no era estrany que "en un contratemps", Terelu Campos li demanés a alguns companys que "li subjectessin el cendrer o l'entrepà"

| Mediaset

"Amb mi sempre s'ha portat bé", tancava el tema el col·laborador. "És veritat que té dies en què et fa dos petons i et diu 'carinyo meu' i altres en què amb prou feines et saluda", opinava José Manuel Parada.

Per ara, Terelu Campos encara no s'ha pronunciat directament sobre les acusacions vessades per Alessandro Lecquio. En l'última gala de 'Supervivientes', la col·laboradora feia al·lusió a les crítiques demanant-li a Jorge Javier Vázquez que li obrís una ampolla.

"¡Obre'm l'ampolla!", imposava la col·laboradora, fent una crítica irònica sobre el tema. "Vols que begui per tu? Perquè no hagis de beure tu", li seguia el joc el presentador, sempre còmplice. A més, el català seguia la broma traient un encenedor i oferint-se a encendre-li el cigarret si sentia ganes de "el que ja saps".