David Broncano dona explicacions després d'emetre un programa reserva de 'La Revuelta'

La 1 va emetre ahir dilluns, 14 d'abril, un nou programa de 'La Revuelta' amb David Broncano. Però aquesta vegada el teatre no va rebre ningú aquella mateixa tarda per gravar l'entrega que s'emet cada nit, sinó que va decidir emetre'n un en reserva.

Un programa que tenien gravat com a reserva per a imprevistos, com va passar aquesta vegada. El presentador va rebre el comediant del moment, Juan Dávila, i el gallec Abraham Cupeiro, musicòleg que va participar a 'Gladiator II'.

Ja ho va avisar el conductor de 'La Revuelta' al principi del programa. "Si la gent està veient això a casa ara mateix és que alguna cosa ha passat. El dia que es grava això físicament s'emet un altre programa i el que estem gravant avui es pot emetre aquesta temporada, però no sabem quan", va explicar amb intenció d'aclarir.

Com no podia ser d'una altra manera, David Broncano i els seus col·laboradors van fer broma sobre aquest fet comentant que fàcilment podien felicitar les vacances o el Nadal. I és que a jutjar per l'escenari i la taula, el talk show portava pocs mesos en emissió. Al programa es pot veure clarament la taula del jiennenc sense la infinitat d'objectes i regals que exposa ja a aquestes alçades. Fins i tot va fer broma amb Juan Dávila sobre què passaria si moria abans de l'emissió. "Emeteu-ho, cal aprofitar la meva mort", va respondre el showman entre rialles.

A més, l'invitat no només va assistir a un programa que a saber quan s'emetia, sinó que va acudir com a segona opció perquè un altre invitat havia fallat a 'La Revuelta': "No només véns a un programa que no se sap quan es va a emetre, atemporal, sinó que havia de venir una altra persona. Doble agraïment", va reconèixer David Broncano.

Després d'aquesta bona sintonia entre els dos còmics, Juan Dávila va parlar del seu exitós show, 'La capital del pecado 2.0'. "Vaig començar actuant a l'Arlequín, per a 40 persones. De sobte vaig començar a pujar vídeos al Tik Tok i va començar a venir gent. El 6 gener del 2023 estava a l'Arlequín i el 29 de desembre del 2023 estava actuant per a 12.000 cada dia".

Fins i tot hi va haver temps de recordar el seu passat com a policia a La Moraleja i Alcorcón. David Broncano, Grison i Castella van tenir l'honor de ser escorcollats per l'invitat. Per sort tot va sortir bé. "Jo era policia local d'Alcobendas i la Moraleja. Allà em vaig treure la carrera d'art dramàtic".