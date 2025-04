RTVE detalla la seva programació per Setmana Santa, amb l'estrena de 'Passió i Glòria'

RTVE prepara una programació especial de Setmana Santa per viure les tradicionals cites religioses. La Corporació donarà a conèixer totes les festes d'Espanya en aquestes dates per gaudir de les vacances amb grans pel·lícules i documentals.

El Dijous Sant hi haurà un especial de 'La Hora de La 1' que connectarà en directe amb el trasllat del Cristo de Mena per part de la Legió a Màlaga. I el Divendres Sant, 'Mañaneros' estarà a Sevilla amb l'atenció posada en La Madrugá i connectarà amb altres punts d'Espanya per mostrar més festes d'interès.

A més, La 2 emetrà algunes de les misses i processons més cèlebres d'Astorga: la missa en el sopar del Senyor des de la Catedral de Santa María d'Astorga (dijous 17 a les 19:00 hores); la processó del Silenci (dijous a les 20:15); la celebració de la Passió del Senyor des de la Catedral (divendres 18 a les 17:00); la Processó del Sant Enterrament (divendres a les 18:15); i la missa de la Vetlla Pasqual a la Catedral (dissabte 19 a les 22:00) són les cites de les quals RTVE produirà i emetrà el senyal en directe.

Les celebracions religioses a La 2 es completaran amb els grans actes des de Roma: processó del Diumenge de Rams (diumenge 13 a les 09:55); Via Crucis des del Coliseu (divendres 18 a les 21:10 hores), i la missa del Diumenge de Resurrecció amb la Benedicció Urbi et Orbi des de la Plaça de Sant Pere del Vaticà (diumenge 20 des de les 10:25).

Per la seva banda, els Telenotícies, el Canal 24 hores, magazins i informatius seguiran el desenvolupament dels actes festius a tota Espanya. Hi haurà un desplegament impulsat pels professionals dels Centres Territorials i els Centres de Producció de Catalunya i Canàries.

Faran arribar l'emotivitat d'aquestes dates en un ampli recorregut pels Empalaos extremenys, les Tamborrades d'Hellín i Tobarra a Castella-la Manxa, la Rompida de l'hora a Calanda, La dansa de la mort de Verges o La baixada de l'Àngel de Tudela, entre moltes altres.

D'altra banda, La 2 estrenarà 'Passió i Glòria', sèrie documental conduïda per Antonio Garrido que convida a participar d'un viatge sensorial per diverses tradicions de la Setmana Santa: des de La Rioja a Andalusia, de València a Extremadura. Cinc episodis que combinen cròniques emotives amb una fotografia i ambientació sonora i escènica molt cuidades. Els dos primers capítols s'emetran el dijous 17 a les 23:00 i els tres últims, el divendres 18 a les 22:30 hores.

En l'apartat de cinema destaquen els grans clàssics de temàtica històrica i religiosa, com a La 1 es podrà veure "Ben-Hur", "La túnica sagrada" i "Quo Vadis". I La 2 oferirà a 'Dies de cinema clàssic' "Rei de reis" (dilluns 14) i "Salomó i la Reina de Saba" (dilluns 21). Així com el biopic "Vicente Ferrer" (dissabte 19), protagonitzat per Imanol Arias.