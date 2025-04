La 1 cancel·la per sorpresa l'emissió de 'Cine de Barrio', que ja té nou substitut.

Canvi de rumb en les tardes de dissabte de La 1 en plena renovació del canal. 'Cine de Barrio' no emetrà aquest 5 d'abril el seu habitual col·loqui amb Inés Ballester, encara que sí que es mantindrà l'emissió de la pel·lícula. Per ara, es desconeix si aquesta absència del programa presentat serà quelcom puntual o si es tracta d'un primer pas cap a la seva possible retirada de forma definitiva.

Després d'aquesta cancel·lació, TVE ha decidit reforçar la seva aposta per un dels seus formats més veterans i estimats: 'Aquí la Tierra'. El programa presentat per Jacob Petrus i Quico Taronjí, que el pròxim mes de maig celebrarà onze anys d'emissió, s'estrenarà aquest dissabte 5 d'abril en un nou horari. El programa ocuparà la franja vespertina dels dissabtes, a les 20:30h, com ja fa entre setmana i també els diumenges.

Aquest canvi coincideix amb els preparatius d'una renovació general en les tardes de La 1, que inclourà l'estrena de 'La familia de la tele', el nou magazín que arribarà el 22 d'abril i que estarà conduït per María Patiño, Inés Hernand i Aitor Albizua. En aquest context de reestructuració, TVE ha decidit donar més protagonisme a 'Aquí la Tierra', l'espai de divulgació meteorològica i mediambiental.

| RTVE

La intenció de TVE amb aquest moviment sembla clara: reforçar la seva oferta amb formats de llarg recorregut i amb potencial de renovació. Ja al febrer, Sergio Calderón, director de TVE, va avançar que estaven treballant en actualitzar el programa. "Estem preparant la remodelació d''Aquí la Tierra' amb alguns canvis per apropar-lo a una tele més actual, però mantenint la seva essència i la seva aposta pel costumisme i la seva defensa d'aquesta Espanya més oblidada i d'aquests sectors menys afavorits. Ens encanta que romangui a la graella".

Cal destacar que els matins del cap de setmana també patiran canvis en els pròxims mesos. José Pablo López va avançar en una reunió interna la intenció de produir un nou magazín que s'emetrà també al Canal 24 Horas. Aquest substituirà les reposicions que ocupen aquesta franja habitualment.