Els set famosos que s'uneixen a 'MasterChef Celebrity': de Charo Reina a Juanjo Bona

'MasterChef Celebrity' escalfa motors per a l'inici de les seves gravacions amb nous concursants per a la seva llista. El talent show culinari serà una de les grans apostes de La 1 per a setembre. Pepe Rodríguez, Jordi Cruz i Samantha Vallejo-Nágera rebran un nou grup de famosos que lluitaran a les cuines més exigents de la televisió.

Cal destacar que per ara el càsting estava format pel futbolista Miguel Torres, l'actor Alejo Sauras, la cantant Soraya, la presentadora Mariló Montero i els col·laboradors de televisió Torito, Rosa Benito, José Manuel Parada i Valeria Vegas. A més, també va sortir a la llum que estava prevista la participació de Lydia Lozano, però finalment no participarà després d'un problema de canell.

D'aquesta manera, segons ha publicat en exclusiva El Televisero, s'uneixen a la llista de concursants els humoristes David Amor i Valeria Ros i l'actriu i folklòrica Charo Reina. També l'il·lusionista Jorge Luengo, l'exconcursant d''OT 2023' Juanjo Bona, el músic Necko Vidal i la influencer Masi Rodríguez, que va ser presentadora a 'OT 2023'.

Recordem que l'última edició de 'MasterChef Celebrity' va mesurar un 14,1% de quota i 881.000 televidents al llarg de les seves dotze entregues a la nit del dilluns.El talent show, no obstant això, va aconseguir liderar la seva franja en nou de les seves onze emissions. Es tracta de la primera vegada que el format va baixar del milió d'espectadors, perdent gairebé 300.000 televidents i gairebé dos punts de quota de pantalla respecte a l'anterior temporada.

Per tant, a partir de setembre, 'MasterChef Celebrity' buscarà el relleu com a guanyador o guanyadora d'Inés Hernand. A la final també van participar Marina Rivers, Pitingo i Francis Lorenzo. La comunicadora, no obstant això, es va unir a la llista formada per Laura Londoño, Lorena Castell, Miki Nadal i Juanma Castaño, Raquel Meroño, Tamara Falcó, Ona Carbonell, Saúl Craviotto i Miguel Ángel Muñoz.

El pressupost de 'MasterChef Celebrity'

En la seva anterior edició, el pressupost complet de 'MasterChef Celebrity' va ser de 9.306.599,69€, amb un cost per cada entrega de 775.549,97 euros. La despesa en els recursos externs va ser la principal, 8.545.070,32 euros, enfront dels 761.529,37 euros en recursos interns, dividits en mitjans tècnics (142.239,91€) i personal intern (619.289,46€).

Del total de recursos externs, 8.350.000 euros van correspondre a la partida per a la productora Shine Iberia. La resta va ser per a dietes i allotjaments (78.949,2€), lloguer d'equips tècnics (43.000€) o transport de personal (35.051,84€), seguretat i vigilància (34.560€), entre altres.