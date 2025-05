Pepe Rodríguez queda commocionat amb la història d'una concursant de 'MasterChef'

El nou lliurament de 'MasterChef' va estar marcat per l'exigència dels fogons, però també per moments d'una honestedat dels concursants. El que va començar com una jornada més en la competició culinària va acabar convertint-se en una de les emissions més emotives de la temporada. I és que dos aspirants van obrir la seva intimitat davant Pepe Rodríguez, que va viure un dels episodis més intensos de 'MasterChef'.

Una de les concursants que es va obrir va ser Limin, de 25 anys, que va trencar la seva habitual compostura per revelar una dolorosa veritat. Els seus pares no mostren interès per la seva trajectòria, ni tan sols per la seva participació en el concurs. "Mai veuen les coses que he fet. He sortit en pel·lícules i sèries i mai han vist la 'mocatriz' de la seva filla", va confessar amb la veu trencada a 'MasterChef'.

Limin, afectada també pel resultat de la prova, no va poder contenir les llàgrimes, cosa que va provocar una reacció immediata de Pepe Rodríguez. "Aquest embolic ve d'abans No estàs veient el fruit de tot el que treballes? Ets massa perfeccionista. Mai t'han dit que has tret només un cinc?", li va dir amb tendresa. I va afegir: "Hauries de gaudir-ho, és el primer. Primer som persones i després cuiners, cal ser feliços".

| RTVE

Posteriorment, durant una altra de les visites a les cuines, Emilio va compartir amb el xef una reflexió carregada de sinceritat sobre la relació amb el seu pare. "A la meva mare l'adoro, però el meu pare, doncs bé, l'estimo menys la veritat, jo ho sento. A què tu no fas per fer mal als teus fills?", va expressar, deixant els presents sense paraules.

La conversa, lluny de quedar-se en un comentari aïllat, es va convertir en una confessió esquinçadora: "Crec que el meu pare renega de mi. Crec no, ho afirmo. Ja ho tinc més que assumit, que a mi no em vol".

En audiències, aquest dilluns, 'MasterChef' va liderar la seva franja completa en audiències baixant a La 1 fins a un 11,7% i 767.000 espectadors. Més de 2,7 milions d'espectadors van connectar en algun moment amb el programa.