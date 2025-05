David Broncano es rebel·la davant el comentari d'un espectador i respon taxativament.

La nit de dimarts es va tornar a tenyir de riures i bon rotllo de la mà de 'La Revuelta'. El programa mai anuncia els seus convidats a les xarxes ni en la seva programació per fer més expectant qui apareixerà per la porta del teatre. I és que l'espai de David Broncano sol comptar amb convidats que no sempre són àmpliament coneguts pel públic general.

En aquesta entrega, el programa va comptar amb els seus col·laboradors habituals, com Jorge Ponce i LalaChus, i va rebre la visita de Arturo Valls i Faustino Oro, un nen de tan sols 11 anys que ja s'ha consolidat com un dels millors escacs del món. A més, s'ha convertit en el jugador més jove en assolir el títol de Mestre Internacional atorgat per la FIDE.

Per la seva banda, Arturo Valls va tornar a visitar 'La Revuelta' i el seu gran amic David Broncano. De la seva mà, van anunciar l'estrena del seu primer programa a RTVE, el show musical 'That’s my jam', que es va emetre just després de l'espai d'entrevistes.

Tot va transcórrer sota el seu curs, però la secció de Jorge Ponce va arribar per alterar-ho tot. Cada dia, el còmic sorprèn el públic amb el seu propi espectacle on aborda diversos temes amb humor i reflexió. Aquesta vegada va decidir portar a la seva tauleta una nova idea.

| RTVE

"Com que n'hi ha molts, crec que més de 7.000 en el primer trimestre, dels quals 100 són per a nosaltres, jo n'he destacat algunes poques...", va relatar amb humor el televisiu. Entre les queixes, es va esmentar la mala explicació que van donar en el seu moment del mètode Montessori o de la polèmica que hi va haver amb els Miguelitos de Roda.

Però, sens dubte, el comentari que més va ferir als presents va ser el de "José Miguel, Castella-la Manxa". "L'escenari està ple de coses tirades a terra, el programa és vulgar i el presentador no vocalitza", va escriure.

Jorge Ponce va demanar a David Broncano que contestés aquest comentari després d'aquest dard directe al presentador. El conductor de 'La Revuelta' no es va estar de romanços i va contestar sincer: "Bé. A veure, és que sóc de la serra de Segura, parlem ràpid, tenim un accent fort... Però estic molt orgullós. Faig el que puc", va respondre entre riures.