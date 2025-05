Així ha estat l'estrena caòtica de 'La Família de la Tele', amb una cursa fins a RTVE

'La Familia de la Tele' ha donat el tret de sortida a La 1 de la forma menys esperada. Els presentadors i col·laboradors del nou programa vespertí hauran d'arribar a peu de Torrespaña a Prado del Rey,les dues seus de RTVE. Un inici del més caòtic amb problemes de so i d'imatge.

| RTVE

Recordem que 'La Familia de la Tele' es presenta com un living show inspirat en els grans magazins tradicionals, però amb una posada en escena i una realització completament diferents. Un bocí de vida quotidiana en directe l'objectiu del qual, a més d'informar i entretenir, és ser útil a l'espectador.

| RTVE

Al capdavant d'aquesta gran família televisiva hi haurà María Patiño, Aitor Albizua i Inés Hernand, amb el suport de Belén Esteban com a col·laboradora especial. Juntament amb ells, el programa comptarà amb un ampli equip de col·laboradors format per cares conegudes del món de la televisió i el periodisme. Participaran Núria Marín, Víctor Sandoval, Kiko Matamoros, Carlota Corredera, Laura Fa, Chelo García-Cortés, Silvia Taulés, Bob Pop, Martín Bianchi, Raúl Rodríguez, Javier de Hoyos o Marta Riesco, entre altres.

