Dos antics concursants de 'MasterChef' revelen els secrets millor guardats

Malgrat no aconseguir grans audiències, l'estrena de la tretzena edició de 'MasterChef' segueix donant molt que parlar. El talent show continua sent un focus d'interès, especialment per tot el que passa fora de la vista de l'espectador. En un vídeo publicat a les seves xarxes socials, dos antics concursants de la temporada 11, Luca i Àlex, han compartit algunes revelacions sorprenents sobre l'experiència a 'MasterChef'.

Tots dos han detallat aspectes de la convivència a la casa on els concursants passen la major part del temps: "Vivim tots junts en una casa, reunits en comunitat. Hi ha habitacions que compartim amb els companys i a vegades et toca compartir amb algú amb qui no tens gaire afinitat. També fem classes de cuina on aprenem a cuinar", expliquen, revelant un aspecte clau de la dinàmica de 'MasterChef' que no sempre és visible a la petita pantalla.

No obstant això, Àlex i Luca han anat més enllà i han parlat sobre com és realment Jordi Cruz, un dels jutges de 'MasterChef'. "És molt més simpàtic del que pot semblar a la televisió. No és tan estricte, simplement ha de fer una mica el paper del jutge seriós, tipus Risto, però en el fons és molt, molt simpàtic", asseguren els joves.

| TikTok

Quant a la vida fora de les cuines, Àlex ha confirmat que els concursants viuen aïllats del món exterior, a l'estil de 'Gran Hermano'. "No tenim accés a telèfon mòbil i estem completament aïllats, encara que tenim l'oportunitat de parlar amb la nostra família un cop per setmana durant cinc minuts. Això sí, amb una persona davant per assegurar-se que no diem coses que no es poden dir", afegia Àlex.

Luca, per la seva banda, es va mostrar una mica més reticent a compartir certs detalls. "No sé si es pot dir", va comentar entre rialles sobre la confidència del seu company. Unes revelacions que han sorprès a molts, especialment en el tema de la convivència. No obstant això, en algunes edicions ja s'havia esmentat el malestar dels concursants per les seves vivències a la casa.