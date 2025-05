Preocupació per 'La Família de la Tele': baixa més en audiències en el seu segon dia

'La Familia de la Tele' baixa encara més en audiències en el seu segon dia a La 1. Després d'una estrena discreta, el format amb els antics col·laboradors de 'Sálvame' no ha millorat amb la seva arribada al plató. Ja amb els seus continguts habituals, després de 'El Gran Desfile' de dilluns, 'La Familia de la Tele' tampoc ha sabut captar l'atenció del públic.

Recordem que, en la seva estrena, el primer tram de 'La Familia de la Tele' es va quedar en un escuet 8,7% i 769.000 espectadors, sent tercera, per sota de Telecinco (8,9%) i Antena 3 (14,1%). Per la seva banda, el segon tram de 'La Familia de la Tele' es va conformar amb un 9,1% i 708.000 seguidors. També va ser tercera opció, per sota d'Antena 3 (13,4%) i Telecinco (9,9%), o fins i tot quarta si comptem les autonòmiques (9,2%).

D'aquesta manera, en el seu segon dia, en el seu primer tram 'La Familia de la Tele' s'ha mantingut en audiències en marcar un 8,7% i 765.000 seguidors. No obstant això, ha caigut 1,7 punts en el seu segon bloc fins a un escuet 7,4% i 546.000 fidels. Un resultat que cada vegada està més a prop del cancel·lat 'El Cazador'.

| RTVE

Per segon dia consecutiu, La 1 ha venut les audiències en bloc de tota la tarda, de 15:57h a 20:34h. En aquesta ocasió, l'espai ha marcat un 9,5% i 731.000 seguidors. Per tant, perd sis dècimes respecte al dilluns, quan l'estratègia es va estrenar amb un 10,1% de quota de pantalla.

En dades concretes, 'Valle Salvaje' (9,3% i 746.000) es manté, mentre 'La Promesa' (14,6% i 1.056.000) és líder absoluta de la seva franja amb pujada. De fet, la segona sèrie acaba en el 17% de quota a les 13:34h. No obstant això, 'La Familia de la Tele' baixa al 8,8% de quota en tan sols 7 minuts.

En dades concretes, en la competència, el lideratge ha estat per 'Sueños de Libertad' (12,9% i 1.131.000), 'Y ahora Sonsoles' (11% i 796.000) i 'Pasapalabra' (19,9% i 1.790.000) des d'Antena 3. Per la seva banda, 'Tardear' (10,2% i 823.000) i 'El Diario de Jorge' (11,4% i 798.000) pugen en audiències.