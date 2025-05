Lydia Lozano cau de la llista de 'MasterChef Celebrity' per un problema mèdic

La desena edició de 'MasterChef Celebrity' encara no ha començat, però ja ha patit el seu primer revés. Una de les concursants inicialment previstes no arribarà a trepitjar les cuines del talent culinari més famós de la televisió. Es tracta de Lydia Lozano, que s'ha vist obligada a abandonar el projecte abans fins i tot que comencessin les gravacions.

Segons ha avançat en exclusiva Yotele, Lydia Lozano, coneguda per la seva trajectòria a 'Sálvame' i actual membre de 'La familia de la tele', havia apalabrat la seva participació amb Shine Iberia. No obstant això, una lesió a la mà ha frustrat els seus plans d'estrena en el món gastronòmic televisiu.

La presència de Lydia Lozano en el concurs prometia generar moments memorables, especialment per la possibilitat de retrobar-se amb Rosa Benito, també confirmada com a concursant de 'MasterChef Celebrity'. Ambdues van compartir plató durant anys a Telecinco, i el seu retrobament en un context completament diferent hauria estat, com a mínim, televisivament sucós.

| RTVE

Cal destacar que per ara el càsting està format pel futbolistaMiguel Torres, l'actor Alejo Sauras, la cantant Soraya, la presentadora Mariló Montero i els col·laboradors de televisió Torito, Rosa Benito, José Manuel Parada i Valeria Vegas. Encara que Lydia Lozano no podrà demostrar les seves dots culinàries en aquesta edició, no es descarta que el seu nom torni a sonar en futures entregues.

Com és habitual, tot i que les gravacions de 'MasterChef Celebrity' es duguin a terme al maig i juny, la seva estrena no serà fins al setembre. El talent show culinari serà una de les grans apostes del prime time de La 1 per a la tardor. Per ara es desconeixen la resta d'apostes de la cadena per tancar l'any.

Recordem que l'última edició de 'MasterChef Celebrity' va mesurar un 14,1% de quota i 881.000 televidents al llarg de les seves dotze entregues en la nit del dilluns. El talent show, no obstant això, va aconseguir liderar la seva franja en nou de les seves onze emissions. Es tracta de la primera vegada que el format va baixar del milió d'espectadors, perdent gairebé 300.000 televidents i gairebé dos punts de quota de pantalla respecte a la temporada anterior.