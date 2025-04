Luján Argüelles revela ara la veritat darrere de la seva sortida de 'Password' a Cuatro

Estan a punt de complir-se deu anys des del final de 'Password' a la tarda de Cuatro. Durant tres anys, el concurs va estar presentat per Luján Argüelles, a la qual sempre se la recorda per aquest format. No obstant això, les últimes entregues van caure en mans d'Ana Milán, ja que Luján Argüelles va ser apartada de 'Password'.

En una entrevista a El Confi TV, la presentadora ha recordat el concurs, valorant la recent versió presentada per Cristina Pedroche a Antena 3. "A mi m'agrada el 'Password' original. Cal tenir en compte el mercat i quines versions o productes encaixen millor en cada lloc"; explicava.

Sobre si creu que algun dia el tornarà a presentar, Luján Argüelles ha estat molt clara: "No en tinc ni idea. Jo què sé. Quan una cosa va ser bonica, tens un record bonic i va ser tan xulo... és que la gent s'ho passava molt bé i teníem molt públic jove veient-lo, que és superexpansiu. Al carrer tothom em parlava del programa, per tant, és clar que m'agradaria tornar a viure una cosa així".

| Mediaset

D'aquesta manera, ha parlat sobre la seva sobtada sortida de 'Password': "No sóc la propietària de cap cadena i en aquell moment tenia un contracte blindat, que vaig tenir durant moltíssims anys. Ara m'adono que aquest tipus de contractes tenen coses molt bones, però també altres que no ho són tant.

"Quan em van dir que em treien de 'Password' i em posaven a 'Lo que diga la rubia', jo vaig dir, 'no deixaré el meu 'Password''. I em van respondre ''Password' no és teu, és de Cuatro'. I tenien una grandíssima raó. Per tant em vaig posar al capdavant d'aquest magazín, que molava moltíssim. Era un directe, a les tardes, a televisió... jo ho he fet 12 anys a la ràdio", ha revelat.

A més, Luján Argüelles també ha parlat sobre la situació actual de Mediaset: "Tot són etapes. Mediaset està passant per un moment d'oportunitat". "Mediaset està en el punt d'explorar, d'experimentar, de buscar... si estigués instal·lat en l'èxit no es mouria. Quan una companyia està en l'èxit no es mou. I amb aquest moment social que vivim no només s'ho pot permetre, és que ho ha de fer. Inevitablement, com busca l'èxit, han de prendre decisions", ha conclòs.