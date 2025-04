Jesús Cintora cau i s'enfonsa en audiències la tarda de La 1 amb el seu 'Malas Lenguas'

Males notícies per a Jesús Cintora després de les audiències de 'Malas Lenguas' en el seu segon dia a La 1. Presentat i codirigit pel periodista, el format reforça els continguts de producció pròpia i en directe, així com el rigor periodístic i l'esperit crític davant la desinformació. 'Malas Lenguas' va aterrar bé a la tarda de RTVE, però en el seu segon dia les audiències no han acompanyat Jesús Cintora com s'esperava.

Recordem que, durant les seves més de dues hores d'emissió, 'Malas Lenguas' amb Jesús Cintora ofereix una anàlisi detallada de titulars, declaracions i imatges. Utilitza eines de fact-checking combinades amb entreteniment per desmuntar notícies falses. En aquesta cerca d'arguments contra els bulos i la desinformació juga un paper estructural VerificaRTVE, amb la seva pròpia secció.

D'aquesta manera, dimecres, l'estrena de 'Malas Lenguas' de Jesús Cintora va destacar en audiències amb un estupend 11,8%de share i una mitjana de 908.000 espectadors. L'espai va atrapar 717.000 espectadors amb un 9,3% de share a La 1. A més, va aconseguir un 2,5% de share i 191.000 espectadors a La 2.

| RTVE

No obstant això, 'Malas Lenguas' no ha tingut la mateixa sort dijous en perdre 1,7 punts de quota de pantalla i gairebé 300.000 televidents. L'espai va aconseguir per tant, un 9,1% de share i una mitjana de 630.000 espectadors en els dos canals. Tanmateix, la més perjudicada ha estat La 1,caient a un pobre 5,9% i 410.000 espectadors, empitjorant més d'un punt el resultat habitual de la tarda. A més, també ha fet baixar 'Aquí la Tierra' uns dos punts de quota de pantalla, ja que el format ha caigut a un 8,1% i 758.000 seguidors.

No obstant això, 'Malas Lenguas' ha millorat unes dècimes en la seva emissió a La 2, el seu canal original, en marcar un 3,2% i 220.000 espectadors. De fet, l'última mitja hora, que s'ha emès únicament al canal secundari, ha pujat a un 3,9% i 361.000 fidels.

D'aquesta manera, sumant la seva emissió en simulcast, 'Malas Lenguas' és tercera opció en la seva franja de 18:48h a 20:30h. El lideratge amb un 14,3% i 994.000 és per a Antena 3 amb la dupla de 'Y ahora Sonsoles' i 'Pasapalabra', que ha aconseguit màxim en la seva franja completa amb un 20,3%. Amb un 12% i 833.000, la segona opció ha estat per a Telecinco amb 'El Diario de Jorge' - també amb màxim amb un 12,9% i 860.000, i 'Reacción en cadena'.