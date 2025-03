Les audiències donen la pitjor notícia a Rodrigo Vázquez davant el final de 'El Cazador'

'El Cazador' està vivint les seves últimes setmanes d'emissió a la tarda de La 1. Cinc anys després de la seva estrena, el concurs presentat per Rodrigo Vázquez s'acomiadarà definitivament per deixar espai a un nou magazín en directe. No obstant això, La 1 va prendre recentment una decisió inesperada just abans del final de 'El Cazador'.

Des d'aquest dilluns 3 de març, 'El Cazador' s'està emetent en doble entrega diària, tornant a les 18:30h amb una primera emissió i seguint la segona a les 19:30h. Una estratègia que semblava que estava pensada per accelerar el final del concurs per deixar el més aviat possible espai al nou programa. No obstant això, això al final no s'ha complert, tenint en compte que el primer programa de 'El Cazador' està sent una reposició i no un programa nou.

D'aquesta manera, el públic no està seguint aquesta primera entrega repetida de 'El Cazador'. Aquest dimecres 5 de març, el concurs ha caigut a un 6,4% de share i 516.000 espectadors, baixant dos punts de quota respecte a la setmana anterior amb 'Valle Salvaje'. No obstant això, al compartir tot el públic, la segona entrega puja unes dècimes fins al 8,2% i 775.000 seguidors.

| RTVE

Per tant, aquesta reposició de 'El Cazador' és el format menys competitiu de La 1 en el dia, per sota fins i tot de 'Extra Mañaneros' (6,7% i 576.000). Pel que fa a la resta de la tarda, les sèries 'La Moderna' (11,8% i 1.007.000) en la seva última setmana i 'La Promesa' (13,8% i 1.126.000) han liderat la seva franja. També ha aconseguit bones dades, en la segona posició, 'Aquí la Tierra' amb un 10,7% i 1.192.000.

Cal destacar que la baixada de 'El Cazador' de Rodrigo Vázquez en la seva primera entrega ha beneficiat a un format de la competència. Es tracta de 'El Diario de Jorge', que ha pujat inesperadament en la seva nova franja a un 10% i 814.000 des de Telecinco. No obstant això, el lideratge de la tarda ha estat per 'Y ahora Sonsoles' amb un 10,3% i 857.000 telespectadors.