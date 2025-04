Rodrigo Vázquez es pronuncia sobre el final de 'El Caçador' amb una clara crítica

En tan sols tres setmanes, 'El Cazador' s'acomiadarà de les tardes de La 1. Després de cinc anys en emissió, el concurs presentat per Rodrigo Vázquez desapareixerà per deixar el seu espai a la graella a 'La Familia de la Tele'. Ara, el presentador s'ha pronunciat sobre la cancel·lació del concurs que porta presentant des de fa tres anys.

Cal destacar que 'El Cazador' ha anat perdent audiència en els últims mesos. El concurs havia aconseguit estabilitzar-se al voltant del 10% de share. No obstant això, ara farà un any que va començar a baixar fins a caure al 7% de quota i fins i tot de manera puntual al 6%.

D'aquesta manera, Rodrigo Vázquez s'ha pronunciat sobre la cancel·lació: "No hi ha res oficial. S'estan realitzant canvis en l'horari. En principi, per part de TVE, sembla un punt, no sé si seguit, però punt i a part. Tenen altres projectes confirmats en cartera i suposo que quan tot estigui llest, li donaran un respir a 'El Cazador'".

| RTVE

"Ja hem gravat per fer-li un bon final al que ha estat el programa perquè ha tingut molt bona trajectòria", afegia Rodrigo Vázquez en una entrevista a El Español. Cal destacar que 'El Cazador' s'acomiadarà amb uns especials previstos per al prime time, encara que encara no s'han anunciat oficialment.

A més, ha criticat el canvi de mecànica i horari: "Estava bé quan vaig arribar i teníem les millors dades d'audiència. Després van fer alguns canvis en el calendari i el format que, encara que tenien les millors intencions, van funcionar malament. Per a mi el format era la pedra angular del show isi canvies les regles del joc, canvia totalment".

"Un dia fas 13 i un altre dia fas 6 i ni un dia és tan bo ni un altre tan dolent. La meva filosofia de treball és fer els formats el millor possible, entendre quines són les fortaleses i potenciar-les, i veure on són les debilitats i tractar d'ocultar-les", afegia el presentador.

Finalment, Rodrigo Vázquez també ha criticat el ritme de gravació. "En aquell moment vam fer un sprint gravant diverses temporades juntes i això va baixar la qualitat. Tot i així, l'equip va fer una gran feina fins a l'últim dia i em sento molt orgullós del programa", concloïa.