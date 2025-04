L'última decisió de RTVE després de l'estrena de 'Males Llengües' de Jesús Cintora

L'estrena de 'Malas lenguas' ha donat bones notícies pel que fa a audiències a la televisió pública. El format d'actualitat, que s'emetrà a les tardes de La 2, ha aconseguit bons resultats en la seva estrena en simulcast amb La 1. Presentat i codirigit per Jesús Cintora, el format reforça els continguts de producció pròpia i en directe, així com el rigor periodístic i l'esperit crític davant la desinformació.

Durant les seves més de dues hores d'emissió, 'Malas Lenguas' amb Jesús Cintora ofereix una anàlisi detallada de titulars, declaracions i imatges. Utilitza eines de fact-checking combinades amb entreteniment per desmuntar notícies falses. En aquesta recerca d'arguments contra els rumors i la desinformació juga un paper estructural VerificaRTVE, amb la seva pròpia secció. Els seus professionals expliquen i desmenteixen amb tot el rigor els rumors o fake news més esteses.

D'aquesta manera, 'Malas Lenguas' de Jesús Cintora ha destacat en audiències amb un excel·lent11,8% de share i una mitjana de 908.000 espectadors. L'espai atrapa 717.000 espectadors amb un 9,3% de share a La 1. A més, aconsegueix un 2,5% de share i 191.000 espectadors a La 2. No obstant això, aquest dijous 10, el seu segon dia, serà clau per descobrir si els espectadors es passen al canal secundari per continuar veient Jesús Cintora amb el seu 'Malas Lenguas'.

| RTVE

I després d'aquestes bones dades, RTVE ha pres una decisió per a la pròxima setmana que afecta la seva graella televisiva. El nou projecte de Jesús Cintora de dilluns a divendres de 18:45 a 21:00 hores mantindrà la seva doble emissió fins al pròxim dimecres, 16 d'abril.

Així, la televisió pública continua amb la seva estratègia d'emissió amb l'objectiu de donar a conèixer el format al màxim públic possible. Això sí, la nova cita d'avui, 10 d'abril a La 1 acabarà una mica abans, a les 20:30. El primer canal donarà pas a 'Aquí la tierra'. L'última mitja hora es podrà veure a La 2, canal definitiu i per al qual està pensat aquest programa.

Aquests moviments són només un reflex que 'Malas Lenguas' va poder amb tots els magazines en la seva primera franja d'emissió. A més, amb aquesta doble emissió RTVE va millorar les dades que s'apuntava amb 'El cazador'.