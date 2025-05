Les audiències d'ahir donen a Jesús Cintora la pitjor notícia sobre el seu futur a La 1

Les audiències no han acompanyat Jesús Cintora en el seu salt a La 1. Aquesta setmana, després de la segona cancel·lació de l'estrena de 'La Familia de la Tele', l'ens públic ha apostat per 'Malas Lenguas' per cobrir el buit de programació. No obstant això, els espectadors de La 1 han tornat a donar l'esquena a Jesús Cintora.

Recordem que, durant les seves dues hores d'emissió, 'Malas Lenguas' amb Jesús Cintora ofereix una anàlisi detallada de titulars, declaracions i imatges. Utilitza eines de fact-checking combinades amb entreteniment per desmuntar notícies falses. En aquesta cerca d'arguments contra els rumors i la desinformació juga un paper estructural VerificaRTVE, amb la seva pròpia secció.

El passat dimecres, 'Malas Lenguas' de Jesús Cintora es va conformar amb un fluix 6,4% i 466.000 seguidors a La 1, baixant a un 2,3% juntament amb 166.000 a La 2. El divendres 2 de maig no li ha anat millor, mantenint-se en un 6,3% i 440.000 televidents a La 1 juntament amb un 2,2% i 152.000 al canal secundari. D'aquesta manera, aquest divendres, 'Malas Lenguas' ha estat tres punts per sota de la mitjana de La 1 en el dia, rondant les audiències de 'El Cazador'.

| RTVE

Aquest 2 de maig, el lideratge de la tarda ha estat per a 'Y ahora Sonsoles' amb un 10,8% i 747.000 seguidors des d'Antena 3. Per la seva banda, 'El Diario de Jorge' ha baixat del doble dígit en marcar un 9,9% de quota i 668.000 fidels a Telecinco. A laSexta, 'Más Vale Tarde' ha seguit fort amb un 7,9% de quota juntament amb 577.000 seguidors.

No obstant això, si tot va bé, TVE ja no haurà de tornar a utilitzar Jesús Cintora i el seu 'Malas Lenguas' a La 1 amb l'estrena de 'La Familia de la Tele'. El nou programa arribarà el pròxim dilluns 5 de maig, en dues franges, de 15:50h a 16:50h i de 18:40h a 20:30h, amb l'objectiu de liderar les audiències vespertines. Per la seva banda, Jesús Cintora seguirà a La 2, on es mou al voltant del 3% de quota de pantalla.