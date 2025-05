Kiko Matamoros: 'Ana Rosa pretén ser graciosa i llegeix amb dificultat el guió'

Kiko Matamoros aterra a les tardes de La 1 com un dels col·laboradors de 'La Familia de la Tele'. El comunicador formarà part d'aquest nou format de crònica social presentat per María Patiño, Aitor Albizua i Inés Hernand juntament amb Belén Esteban. Un nou projecte que arriba després de la seva abrupta sortida de Telecinco després de la cancel·lació de 'Sálvame' i els mesos a 'Ni que fuéramos' a Ten.

En una entrevista per a TVeo, Kiko Matamoros ha explicat com afronta el repte de saltar a RTVE a 'La Familia de la Tele'. El col·laborador parla d'aquesta etapa i del servei públic que aportarà el format, però també valora l'actual etapa de Telecinco i les seves audiències.

Arribes a la televisió pública. T'hauries imaginat alguna vegada treballant a La 1?

Honestament, no. He fet algunes coses, però un programa diari no era imaginable, almenys fins fa poc temps. Ja quan va començar el degoteig que hi cabia aquesta possibilitat, un va anar prenent consciència que sí que seria possible i al final s'ha fet realitat.

Com afrontes el salt a la televisió pública? Baixaràs algun punt la intensitat o la forma que tens de parlar?

A mi em dona igual. He estat en debats de tot tipus a la televisió, vaig començar en un programa d'investigació i de denúncia social, i crec que tinc un bagatge formatiu i cultural que em permet adaptar-me al que em demanin. Jo no tinc per què estar cridant en un plató per fer televisió, i crec que ningú dels que estem a l'equip. Tampoc crec que sigui aquesta la intenció.

Evidentment, tots els mitjans tenen els seus codis i les seves línies vermelles. El que espero és treballar en consonància amb els requeriments que ens exigeixin o que ens demanin. Cada mitjà té el seu llibre d'estil i la seva forma de traslladar la informació, i en aquest cas des de l'entreteniment és exactament igual. Crec que es pot entretenir sense massa exabruptes, i no crec que això ens suposi cap problema.

En algun moment vas témer que no comptessin amb tu en aquest salt a RTVE?

Em donava igual. A 'Ni que fuéramos' he estat molt feliç. Crec que, malgrat la precarietat de mitjans amb què hem treballat, hem fet una gran feina. Per a mi ha estat de les etapes més felices de la meva trajectòria professional, i porto 50 anys treballant. Eren moltes hores, molt poca gent i calia suportar molta càrrega de treball, i tanmateix per a mi ha estat superagradable.

Crec que hem crescut com a grup, com a família, i m'agrada molt el nom de 'La Familia de la Tele' perquè crec que som bastant més família del que vam ser a l'època de Telecinco. Hem après a estimar-nos i a respectar-nos, i ha estat fonamental aquesta travessia.

Ara s'incorporen moltes cares noves, gent que portarà seccions que no sé fins a quin punt tindrem connexió amb ells. Però per a nosaltres, o almenys per a mi, el que em trobaré és tot un secret. I ho agraeixo. Crec que res pot ser el que va ser perquè ni el mitjà és el mateix, ni el format, ni els presentadors són els mateixos. És metafísicament impossible tornar a ser el que va ser.

Alguna vegada has dit que no a alguna secció o contingut del programa?

Vaig cuinar salsitxes al piset de 'Ni que fuéramos' i les vaig fer malament expressament perquè no entenia que em fessin cuinar això i no un plat més elaborat. Però no tinc cap problema, estaré per al que vulguin que estigui. Intentaré que el programa tingui el major dels èxits possibles i crec que el tindrà, perquè evidentment RTVE té un nínxol important d'espectadors que està allà.

Creus que guanyareu a Jorge Javier Vázquez i el seu 'Diario'?

Espero que sí. A Jorge li tinc un respecte enorme i una admiració tremenda, és brillantíssim i em sembla el millor en el seu amb molta diferència, només cal veure les gales de 'Supervivientes', quan les presenta Carlos Sobera no té res a veure. Està fent rècord ara amb 'El diario de Jorge', que m'alegro moltíssim per ell, però això vol dir dues coses. D'una banda, que ell ho està fent bé. I d'altra banda, que hi havia un públic que ens veia a nosaltres i en desaparèixer 'Ni que fuéramos' han pujat les audiències de la tarda a Telecinco i a Antena 3. I crec que aquest públic que ens veia a TEN, i un altre més que no sabia ni que existíem, ni on trobar-nos, és nostre.

Aleshores creus que guanyareu a Sonsoles Ónega també?

Espero que sí guanyem, fonamentalment perquè crec que tenim un deute d'agraïment amb la gent de RTVE que ha apostat per nosaltres, malgrat tot el que es pot dir i hagin d'escoltar absurdament, i sobretot per l'equip de La Fábrica de la Tele, ara La Osa Producciones, que no ens ha deixat anar la mà des que vam sortir de Telecinco.

Evidentment qualsevol pot tenir una opinió sobre el que vulgui, però RTVE té una triple funció: informar, formar i entretenir. I en el capítol de l'entreteniment, tinc en la meva trajectòria professional una cosa que m'enorgulleix tremendament, és una feina de la qual més orgullós em sento. I és que durant el confinament vaig treballar en directe de dilluns a diumenge, i l'agraïment que vaig rebre i segueixo rebent de la gent que encara em para pel carrer, és enorme.

Estic absolutament convençut que el tipus d'entreteniment que fem nosaltres compleix una funció social, i qui ho dubti ho té molt fàcil. Es pot anar a una residència o a un hospital, i veure què té sintonitzat a la tarda la gent que està més fotuda. Des d'aquesta òptica, a mi el que em faria vergonya és denostar aquest tipus d'entreteniment.

Ningú qüestiona que RTVE tingui els drets del Mundial, de l'Eurocopa o dels Jocs Olímpics, havent-hi gent a qui li importa tres pitos l'esport. I, tanmateix, juga el Real Madrid contra la Real Sociedad i hi ha més d'un 30% d'audiència veient-lo, que no és poca cosa. La gent té aquesta opció d'oci, i fan molt bé en donar-la.

Temes que per estar a RTVE us fiquin en el 'toma i daca' polític?

Això és una evidència. Com és una evidència que és política l'editorial aquesta casposa que fa Ana Rosa pels matins, que pretén ser graciosa, i llegeix amb dificultat el cue. Hi ha una càrrega política i una intencionalitat política darrere d'això, és clar que n'hi ha, i n'hi hauria si fos al revés. Jo no agafo cap bandera. Parlen de la colonització de les institucions i totes les han colonitzat. De vegades el discurs polític i l'honestedat es porten malament.

Com portes que si hi ha un canvi de Govern puguin decidir cancel·lar el vostre programa?

Porto 52 anys treballant i, d'aquests, a la tele he estat menys de la meitat. Tinc un currículum professional molt variat, amb llocs de responsabilitat. He estat gairebé 40 anys sense treballar en televisió, i puc estar-ne altres 20 sense ella.

Us preneu aquest salt a RTVE com una 'vendetta' a Mediaset, o una forma de callar boques?

A qui ens hagi volgut anul·lar com a personatges li dic que es foti, que no és tothom perquè a Mediaset hi ha persones amb les quals guardo boníssima relació. A mi no se'm pot nomenar, em diuen 'l'ex de Makoke' i n'ha tingut cinc o sis.

Entenc que una empresa té uns actius i pot fer el que millor li sembli, canviar de model, i és correcte i respectable. El que no és ni correcte ni respectable és que després de més de 20 anys treballant en aquesta cadena, m'assabenti que estic al carrer per la premsa. Em sembla una descortesia i una falta de respecte absolutament increïble.

Què pronostiques sobre el futur de Mediaset?

Estan remuntant, però el model que havien abraçat ha fracassat rotundament. Totes les noves produccions, excepte 'El Diario de Jorge', han fracassat amb rotunditat. Alguns es mantenen, no són líders, però es mouen en audiències al voltant del 10%, que per a la mitjana que tenen ja està bé, però estan dopats econòmicament. A "Me cago en mi madre"['De Viernes']s'han pagat caixets que amb això es feien quatre 'Deluxe' complets dels últims.

No és un tema que em preocupi. Telecinco està cridada a ser la quarta opció darrere d'Antena 3, La 1 i les Temàtiques de Pagament, i ho dic molt convençut. Aquest últim any ha marcat mínims mensuals d'audiència des que es va inaugurar. Per la gent que estimo i segueix allà, espero que almenys sàpiguen suportar la caiguda. Encara que hi ha formats que seguiran funcionant, com 'Supervivientes' o 'La isla de las tentaciones', perquè Cuarzo està fent molt bé els deures.

Veniu de TEN, on us heu hagut d'estrènyer el cinturó, i ara torneu a guanyar pasta. A TVE us sentiu ben pagats?

Jo m'he sentit molt ben pagat a TEN, perquè a Telecinco no em donaven el que em corresponia. Si parlem de xifres, a Telecinco guanyava moltíssim més, però sentia que no era proporcional el que els donava al que em retornaven. A TEN, amb un caixet humil, entenia que em donaven fins i tot més del que m'havien de donar a efectes de compte de resultats. Els treballs no els hem de mesurar pel que ens paguen, sinó pel que donem i el que rebem a canvi. Aquesta és la gran estafa del món empresarial, perquè hi ha gent que dona molt i rep poc, i viceversa.

Si no era econòmic, quina era la teva motivació per seguir a 'Ni que fuéramos'?

Han passat uns pocs dies i ja trobo molt a faltar aquest programa i anar a treballar allà. Tenia una motivació personal i professional de superació. Hi havia un element que tant de bo es mantingui ara a RTVE, que era la interacció amb la gent que ens veia, aquesta proximitat. Hi havia gent que venia a fer-se una foto amb nosaltres quan sortíem de l'oficina. Quan estàs en un gran mitjà, on saps que t'estan veient milions d'espectadors, comptes amb això. Però quan és una cosa tan humil i precària, arribar a la gent és molt bo. Jo he crescut molt professionalment a 'Ni que fuéramos', encara que no ho pugui semblar. Hem crescut com a grup.

Hi havia cert exercici de favor o lleialtat cap a la productora?

Per descomptat, i crec que és una cosa general. Quan ens van explicar el projecte per començar a Twitch i Youtube, i ens van preguntar qui s'apuntava, tots vam dir que sí sense saber el que anàvem a cobrar. Després ens van dir el que hi havia, vaig somriure i vaig pensar: "M'ho està dient un tio que sap de veritat el que jo m'he emportat en televisió?".