L'advertència de María Patiño i Belén Esteban a Mediaset després de fitxar per TVE

L'arribada dels exrostres de 'Sálvame' a TVE s'està fent esperar més del que caldria. La seva gran estrena estava prevista per a aquest dimarts, 22 d'abril, però va ser cancel·lada per la mort del papa. No obstant això, l'ens públic ja ha confirmat que 'La Familia de la Tele' finalment aterrarà a les seves tardes el proper dilluns 28 d'abril.

Per això, dos dels seus rostres més emblemàtics, María Patiño i Belén Esteban, van acudir al programa 'La Revuelta' per avançar detalls del seu esperat retorn a la televisió. I també per oferir un avançament del que el públic podrà veure en aquesta nova etapa. Encara que també hi va haver temps per recordar la seva antiga casa...

Visiblement il·lusionades, presentadora i col·laboradora van relatar a David Broncano l'entrada triomfal que tindran: "Hi haurà prop de mil persones en una desfilada amb carrosses. Gegants i capgrossos". Aquesta gran festa serà la prèvia de l'estrena del programa el dimarts 29.

| RTVE

Davant tal emoció en explicar la festa que muntaran el primer dia a Prado del Rey, David Broncano va detenir l'entrevista per recordar l'última visita de les convidades. "Una de les últimes vegades que vau venir recordo que estàveu una mica dolgudes per la sortida (de Mediaset)".

"No, ja no. A mi em posa molt, i ho dic amb tot el meu respecte i afecte, competir amb Jorge Javier, el meu amic i company i amb Sonsoles Ónega, em posa molt", va confessar la princesa del poble.

"Competiu contra Telecinco eh, després de 20 anys amb ells competiu", va recalcar el presentador. Al que la presentadora va respondre, "I la veritat és que nosaltres volem guanyar". "No, és que anem a guanyar", va expressar convençuda Belén Esteban.

Recordem que 'La Familia de la Tele' s'emetrà totes les tardes en un format dividit en dues franges. El primer bloc s'emetrà de 15:55h a 16:50h, competint contra 'Tardear' i 'Sueños de Libertad'. El segon ocuparà la franja de 18:30h a 20:30h, contra 'El Diario de Jorge' i 'Y ahora Sonsoles', però també l'inici de 'Reacción en Cadena' i 'Pasapalabra'. A més, entre els dos blocs hi haurà contingut exclusiu a RTVE Play.